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娛樂 最新消息

陳雪甄被《全民嬰檢》逼哭崩潰 戲外對10歲女兒比較放鬆

陳雪甄（右）、竺定誼（左）在《全民嬰檢》飾演參與國家生育考試高社經背景夫妻檔。（公視提供）陳雪甄（右）、竺定誼（左）在《全民嬰檢》飾演參與國家生育考試高社經背景夫妻檔。（公視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕陳雪甄與竺定誼在公視學生劇展《全民嬰檢》飾演白領階級夫妻檔，挑戰完仿如實境秀般拍攝以及前所未有的生育資格考驗後，她笑說：「還是不要生小孩比較好。」

陳雪甄劇中挑戰了包尿布、面對女兒青春期叛逆等「嬰檢」考題，最後在考試椅子上崩潰、哭泣，充滿戲劇張力。她分享，角色為了通過「全民嬰檢」，長年以來撐持的框架崩毀，感受到不知所措的打擊，讓她深深投入在角色情緒中。

回憶拍攝情景，陳雪甄提到劇本裡原本沒有哭泣的安排，但當下她難免會崩潰，也體悟到「在家庭、孩子、父母之間，往往沒有標準答案。」

戲外的她，有一個10歲女兒，有感說：「當了父母後就會發現，有時候盡最大的力氣也不一定能給他們最好的生活。」認為子女是獨立的個體，父母更重要的是要去理解和了解孩子真正的需求，她現在對孩子會比較放鬆、盡力而為，多去溝通、理解與互動才是最重要的。

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