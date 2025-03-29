張孝全器子強壓婁峻碩 有小鹿亂撞的感覺

張孝全（左）昨和婁峻碩在《器子》記者會上尬帥。（記者王文麟攝）

〔記者許世穎／台北報導〕動作台片《器子》昨舉辦記者會，導演簡學彬率領兩代男神張孝全、婁峻碩一同出席。已為人父的張孝全在片中女兒被偷走，妻子甚至想不開，坦言故事讓他心情沉重，提到近期剴剴案保母惡行遭社會撻伐，他更嚴肅表示：「很難過！」

張孝全表示，如果拍攝時他還沒有孩子，演出會是「想像」成分更多，「但我是一個孩子的爸，從小孩出生開始就餵他喝奶、陪他成長、很能理解劇本裡面孩子就這樣不見了，當爸爸抓狂的狀態，投射進入角色時更容易。」

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片中張孝全有許多動作戲，他坦言武打訓練是至今碰過最猛的一次，除了辛苦訓練，他也為戲受傷休息一段時間，之後又碰到疫情，過程一波三折。他透露身體已恢復的差不多，但一開始回歸拍攝時，動作上明顯和受傷前有差，直說動作演員們給了非常大的幫助。

此外，婁峻碩上演打鬥戲，因為排練時誤傷對手，讓他正式拍攝時非常害怕又揮到人。至於他被張孝全壓在地上的戲，他笑言「有小鹿亂撞的感覺！」讓張孝全在一旁笑回：「我也有小鹿亂撞的感覺。」

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