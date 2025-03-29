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娛樂 最新消息

黑潮3帥好攝拍不停 王識賢哭笑不得

劉承恩（左起）、吳念軒、王識賢、曾少宗暢聊拍攝《星空下的黑潮島嶼》趣事。（記者陳奕全攝）劉承恩（左起）、吳念軒、王識賢、曾少宗暢聊拍攝《星空下的黑潮島嶼》趣事。（記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕王識賢、吳念軒、曾少宗、劉承恩昨出席客家電視台影集《星空下的黑潮島嶼》宣傳記者會，分享拍攝花絮。吳念軒、黃河、曹佑寧熱愛攝影，經常拿著相機記錄拍攝日常，3帥的舉動讓王識賢哭笑不得，他坦言一開始還質疑「究竟是來拍戲還是還是來拍照？」

吳念軒笑說，黃河的「攝影魂」比他還誇張，有時在拍情緒重的橋段，突然覺得畫面很美，在導演準備喊Action前，黃河立刻衝去拿相機，同是「愛攝一族」的吳念軒說：「我能懂，因為什麼時候會有這個機會，能同時拍到這麼多的演員、藝人，這是一個很棒的事情。」這讓王識賢不禁讚嘆：「情緒很凝重的戲，他們還很有熱忱在拍照，情緒轉換超快。」

曾少宗為戲減重、刻意曬黑、讓嘴唇乾裂，力求貼近角色當時的狀態，他劇中飾演吳念軒的老師，兩人並未刻意拉近距離，而是透過眼神交流，呈現角色間的陌生感。

劉承恩從劇場跨到螢幕前，坦言壓力極大，讓他數度崩潰，大讚吳念軒是劇組中第一個主動與他交談的人，讓他感到非常溫暖，他形容吳念軒是個「讓人安心的大暖男」。

王識賢去年12月才開通社群帳號，由於人氣太高，短時間按讚數太多、粉絲追蹤數太快，一度遭官方以為是假帳號，而被限制發文，且還收到許多告白私訊，其中有人說：「我媽媽好想嫁給你」，讓他當場頭皮發麻，笑說：「她們那些年紀比我女兒還小，我平常心看待啦，他們會喜歡我的作品比較重要，可以帶給大家歡樂。」

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