李泳知首唱高雄櫻花季 八三夭登台現場變KTV

李泳知昨在表演時大讚「水啦」，還忍不住飆髒話，逗笑眾人。

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〔記者廖俐惠／高雄報導〕高雄櫻花季昨天盛大開幕，壓軸嘉賓是韓國饒舌歌手李泳知，這也是她第一次來到高雄，獻唱多首夯曲，脫口一堆中文，包括「水啦」、「好吃」、「對不起」，還不小心飆出台式髒話，掀起場內、場外震耳欲聾的尖叫聲，她妙語如珠，與粉絲互動逗趣，嗨翻整個夜晚。

幻藍小熊賣力唱跳，嗨翻全場觀眾。

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昨天打頭陣的是從韓國出道的台灣新生代女團「幻藍小熊」，她們一連唱跳7首歌，包括出道曲《COCOCO》以及新歌《OH!》，台下粉絲也賣力應援，氣氛熱烈。由於高雄早上氣溫超過30度，剛從韓國返台的女孩們有些不習慣，還因為汗水滴進眼睛，采甄用「眨眼wink」緩解不適，順利度過難關。同樣熱到不行的還有「八三夭」的劉逼，他竟然穿長袖在高雄演出，笑說：「看我穿長袖就知道我是台北人！」

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八三夭昨晚於高雄櫻花季演出，熱力四射。

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八三夭昨嗨唱多首耳熟能詳的歌曲，尤其《東區東區》把現場變成KTV，台下粉絲一起跟著大喊「東區東區」，《想見你想見你想見你》時則是掀起大合唱，主唱阿璞感受到高雄的熱情，在獻唱《我不需要每一個人都愛我》時，要全場歌迷們一起舉起手，場面十分壯觀，他們也預告今年有演唱會計畫，敬請粉絲期待。

除此之外，昨晚還有163braces、美秀集團、理想混蛋、「瑋瑋」黃挺瑋輪番上陣，齊聚高雄櫻花季演出，現場十分熱鬧。今天的演出日韓星掛帥，包括鄭恩地以及倖田來未，令人期待。

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