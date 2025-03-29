晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

雪莉哥哥怒轟玩弄女人6年 要金秀賢回應拍《Real》逼演裸戲

已故女星雪莉（左圖）的哥哥出面控訴金秀賢（右圖）及其表哥李沙朗，希望兩人能夠還原當時拍攝《Real》的經過。（達志影像、翻攝自IG）已故女星雪莉（左圖）的哥哥出面控訴金秀賢（右圖）及其表哥李沙朗，希望兩人能夠還原當時拍攝《Real》的經過。（達志影像、翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕金秀賢風波越演越烈，金賽綸案還沒水落石出，已故雪莉的家屬也要加入戰局。雪莉哥哥昨發表聲明，指控雪莉當年與金秀賢拍攝電影《Real》時，床戲根本沒出現在劇本上，且現場有替身演員，卻非要雪莉親自拍攝裸露戲，盼金秀賢給予回應。

雪莉哥哥昨在IG上意有所指的表示：「妹妹離開6年了，你玩弄女人6年了，未來6年換你痛苦，別太快崩潰。」接著在下午就發表3點質疑，直指就是與金秀賢有關。其一是《Real》劇組人員在雪莉靈堂上指稱，床戲根本沒在劇本上，其二是當年拍攝時明明有替身演員，為什麼不斷說服雪莉親自上陣拍裸戲。

最後雪莉哥哥稱當時傳出替身因病缺席，不過另一說法是替身演員分明在場，因此他要求金秀賢、Gold Medalist的共同創辦人李沙朗說清楚。韓媒報導，當年電影臨時換導演成金秀賢的表哥李沙朗，雪莉為戲大尺度演出，事後還接受精神相關治療，更表示不會再拍電影。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中