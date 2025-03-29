雪莉哥哥怒轟玩弄女人6年 要金秀賢回應拍《Real》逼演裸戲

已故女星雪莉（左圖）的哥哥出面控訴金秀賢（右圖）及其表哥李沙朗，希望兩人能夠還原當時拍攝《Real》的經過。（達志影像、翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕金秀賢風波越演越烈，金賽綸案還沒水落石出，已故雪莉的家屬也要加入戰局。雪莉哥哥昨發表聲明，指控雪莉當年與金秀賢拍攝電影《Real》時，床戲根本沒出現在劇本上，且現場有替身演員，卻非要雪莉親自拍攝裸露戲，盼金秀賢給予回應。

雪莉哥哥昨在IG上意有所指的表示：「妹妹離開6年了，你玩弄女人6年了，未來6年換你痛苦，別太快崩潰。」接著在下午就發表3點質疑，直指就是與金秀賢有關。其一是《Real》劇組人員在雪莉靈堂上指稱，床戲根本沒在劇本上，其二是當年拍攝時明明有替身演員，為什麼不斷說服雪莉親自上陣拍裸戲。

請繼續往下閱讀...

最後雪莉哥哥稱當時傳出替身因病缺席，不過另一說法是替身演員分明在場，因此他要求金秀賢、Gold Medalist的共同創辦人李沙朗說清楚。韓媒報導，當年電影臨時換導演成金秀賢的表哥李沙朗，雪莉為戲大尺度演出，事後還接受精神相關治療，更表示不會再拍電影。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法