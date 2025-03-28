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娛樂 最新消息

葛兆恩試鏡BL劇 見面5分鐘啾咪紀成澔

幸卓輝（左起）、林輝煌、紀成澔、葛兆恩、夏和熙出席《對立而已》首映記者會。（三立提供）幸卓輝（左起）、林輝煌、紀成澔、葛兆恩、夏和熙出席《對立而已》首映記者會。（三立提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕「寶弟」葛兆恩、紀成澔在三立BL劇《對立而已》組CP，兩人昨與夏和熙、林輝瑝、幸卓輝出席首映記者會。葛兆恩笑說，第一天試鏡與紀成澔見面不到5分鐘就親上，透露劇中的親密戲超過10場，有些甚至是現場即興，「情緒到了應該就要往下走（指親下去）。」

紀成澔為男團VERA成員，他首次挑戰戲劇演出，讓團員們羨慕不已，打趣說：「因為以前都是唱跳，第一次、第一個跳出來演戲，所以大家羨慕吧！」笑說在拍戲期間私下都叫葛兆恩「老前輩」。林輝瑝先前演過同志影集，他看到葛兆恩與紀成澔劇中的互動，充滿著清純可愛、粉紅泡泡的氛圍，連自己的少女心都會被帶出來，「他們在親的時候，我也會姨母笑。」

夏和熙的好友小優近來被玥熹、宋羽葤等人指控大嘴巴造謠，他坦言近期投入戲劇宣傳，沒有特別和小優聯絡，也說兩人前一次聯繫已是半年前，「希望事情趕快圓滿落幕，因為我也不是當事人，也不知道細節、不知他們的感受。」

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