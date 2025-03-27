阿緯辦春酒 揪王子 毛弟重現經典歌曲

王子（左）與邱宇辰（右）力挺阿緯，擔任緯豆集團春酒神秘嘉賓。（緯豆集團提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕棒棒堂成員阿緯近年轉型做餐飲已坐擁26家店，他所創立的緯豆集團今年邁入十周年里程碑，阿緯日前舉辦春酒慰勞員工們，邀請到八三夭、「王子」邱勝翊與「毛弟」邱宇辰擔任演出嘉賓。

阿緯從藝人成功轉型為老闆，坦言在心態上差了很多，講話和做事都變得穩重，他不忘感謝老婆一路支持，更笑說：「常被她唸除了知道小孩名字，其他什麼都不知道，這也是我最想調整的地方！」

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談及整場春酒最令阿緯印象最深刻的，他直呼就是撮合王子和毛弟合體重現JPM經典歌曲，沒想到社群討論相當熱烈，「看到大家這麼開心，我就覺得值了。」阿緯也分享今年最想達成的目標，不外乎就是公司能繼續穩定成長，目前更積極籌備棒棒堂的復出演出。

不過距離上次棒棒堂成員一起表演已超過10年，阿緯心情其實複雜又很興奮，「可能會有很多不完美的地方，但我們一定會帶來最有誠意、最有回憶的演出，謝謝大家一直以來的支持。」

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