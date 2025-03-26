金秀賢「櫻花季」不來了！ 粉絲見面會也取消

金秀賢以「行程調整」為由，確定不來台灣參加櫻花季。（翻攝IG）

〔記者陽昕翰、葛祐豪／台北-高雄採訪報導〕韓星金秀賢深陷緋聞風暴，原定本週日來台灣參加「高雄櫻花季」，昨天高雄市長陳其邁受訪回應：「呼籲主辦單位要慎重、審慎考量。」由於風波持續延燒，就連韓國媒體都關注，主辦單位在昨天下午5點宣布，金秀賢因為「行程調整」，確定無法出席活動。

採全額退費退票 頂替嘉賓協調中

距離金秀賢來台灣不到4天，主辦單位昨天緊急發聲：「演出嘉賓金秀賢行程調整，3月30日高雄櫻花季與OPENPOINT粉絲見面會活動，將進行異動與調整。」主辦單位並公布全額免費退票的辦法，未提及金秀賢的緋聞事件。

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主辦單位表示：「活動當日（3月30日）將採取全額退款，持原票券免費入場。」為了彌補粉絲，原購買3月30日票券之觀眾，退款後仍可於當日持票入場，觀賞當日其他的演出。

此外，金秀賢粉絲專屬見面會活動也取消，此活動本來是以超商OPENPOINT的點數報名活動及抽獎，將會全數退還點數給予參與活動之會員。

高雄市長陳其邁昨天受訪表示，金秀賢事件在韓國引起非常大爭議，連帶會影響在台灣舉辦的活動，他呼籲民間主辦單位要慎重考量，已經向主辦單位表達市府立場，希望能夠審慎考量。

金秀賢確定不來台灣參加櫻花季，主辦單位開放全額退票，推估損失超過台幣千萬，有粉絲認為偶像是被網路霸凌，遺憾金秀賢無法來台灣。更多人好奇是否會有大咖藝人來頂替金秀賢原來的演出時段；對此，主辦單位回應，仍在協調當中，後續會在社群公布。

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