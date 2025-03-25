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娛樂 最新消息

日韓星奔台》EXO Kai七月秀舞功 SPYAIR六月搖滾嗨唱

Kai退伍後將在7月來台，與台灣EXO-L相會。（遠雄創藝提供）Kai退伍後將在7月來台，與台灣EXO-L相會。（遠雄創藝提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日韓星接力！韓流天團EXO的Kai在2月退伍後展開個人行程，全新巡演於5月在首爾揭開序幕，7月12月將於北流登場；另一韓團STAYC宣布於8月23日在台北國際會議中心開唱，屆時有望帶來新歌《BEBE》首唱。

SPYAIR去年獻唱《排球少年》劇場版的主題曲，吸引許多歌迷關注。（梵思娛樂提供）SPYAIR去年獻唱《排球少年》劇場版的主題曲，吸引許多歌迷關注。（梵思娛樂提供）

歷經近1年9個月的當兵空白期，EXO的舞王Kai迅速重啟演藝工作，親自參與巡演的規劃，最近他公開幕後花絮，工作人員提議可以穿少一點或穿上絲綢材質的服裝，Kai語帶笑意地說：「這樣說太含糊了，就是要我脫對吧，好！」配合度超高。

日本人氣演員赤楚衛二下週31日來台宣傳電影《366日》，屆時將開放粉絲接機，預計下午3點抵達松山機場，片商提醒不接受鮮花、食物，請粉絲將心意化作卡片。搖滾樂團SPYAIR將在6月13日六度登台，去年他們獻唱劇場版《排球少年！！垃圾場的決戰》主題曲《Orange》圈粉無數，勢必將在Legacy TERA掀起熱潮。

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