昔日險遭曾國城強吻 陶晶瑩避談細節

陶晶瑩（左）和王子現身活動，續任公益代言人。（記者潘少棠攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕陶晶瑩昨與「王子」邱勝翊出席公益活動時談及過去遭曾國城酒後強吻一事，她坦言當時確實感到不舒服，所以不想再重提細節；至於孟耿如因黃子佼風波而暫停社群，陶晶瑩為她緩頰，認為孟耿如已經在面對。

曾國城喝醉試圖強吻陶晶瑩黑歷史又被脆友挖出重提。（資料照，記者胡舜翔攝）

曾國城近期言論頻出包，他過去在節目中的黑歷史也屢被挖出，日前就有網友在Threads上重提往事：「藍心湄在《國光幫幫忙》上說曾國城多年前喝醉試圖強吻陶晶瑩，陶晶瑩被曾國城堵在牆上大聲拒絕並掙扎，藍心湄聽到後就去把曾國城支開。」

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昨天陶晶瑩現身活動，媒體舊事重提追問細節，她低調回應：「當時媒體有寫這件事，雖然跟事實有些出入，但我不想再談更多細節，因為當時確實感覺不太舒服。」陶晶瑩強調自己並非出於隱忍，而是因為當時社會風氣尚未受到Me Too運動影響，很多類似案件並未受到重視，認為藍心湄會重提此事可能是為了姐妹情誼，她欣慰大眾現在對性騷擾意識已比過去更為清晰和明確。

黃子佼2023年爆發性騷擾醜聞後形象全毀，老婆孟耿如日前透過臉書宣布將暫停所有副業並關閉社交帳號，並強調黃子佼沒復出計畫。對此，陶晶瑩保持中立態度，「溝通必須對焦，大家的憤怒來自一個點，而耿如的解釋卻是另一個點。其實誰都沒錯，只是觀點未能交集，才讓人覺得她在逃避，但事實上，她已經在面對了。」

陶晶瑩與王子今年續任普仁基金會公益代言人，致力於幫助近貧弱勢孩子獲得穩定的學習資源。近期大S、方大同接連離世，讓王子對生死也有些體悟，他透露：「奶奶的離開讓我更珍惜身邊的人，以前我和毛弟常吵架，但一起經歷奶奶的葬禮後，才真正明白要好好珍惜彼此。」



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