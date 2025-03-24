ØZI開唱帥溜直排輪 粉絲拱脫衣

ØZI二度站上北流，身穿黑色蕾絲上衣飆性感，歌迷狂喊脫掉。（寬宏藝術×華納音樂×奧曼音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕ØZI前晚在北流開唱，此次演出規格再升級，他更準備「才藝表演」，開場溜起直排輪，觀眾此起彼落要他「脫」，他笑說：「你們大家是為了看我脫衣服的嗎？」聽到歌迷拱他唱進「台北小巨蛋」，ØZI也和大家約定，下次若辦在小巨蛋，「我會情勒你們喔，說好一定要來。」

ØZI（中）開唱祭出才藝表演，邊唱邊溜起直排輪。（寬宏藝術×華納音樂×奧曼音樂提供）

相隔兩年，ØZI帶著全新的《SWIRL 漩·渦》專輯與演唱會回歸，前晚他二度站上北流舞台，身穿透視黑色蕾絲上衣，滑著象徵「SWIRL」的直排輪現身演唱《LUFU》，接著又連續唱了《Effortless》、《SLIDE》等10首歌，忍不住直呼：「簡直是體能之巔，噴超多汗！」

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Karencici（右）來站台，也跟著觀眾拱ØZI脫衣服。（寬宏藝術×華納音樂×奧曼音樂提供）

提到直排輪開場，ØZI透露：「兩年前第一次在北流做了很多事，這次想可以做些什麼，跟團隊討論決定來溜個直排輪好了，其實超緊張，所以剛超焦慮。」彩排時歷經了幾次「驚險時刻」，一度差點跌倒。

演唱會上迎來9m88、Karencici等多組嘉賓，Karencici聽到台下歌迷不斷要ØZI「脫」時，也跟著觀眾一起鼓譟，讓ØZI說：「你們真的有點太恐怖了！」演唱會最後，ØZI在一片「求脫上衣」的聲音當中，宣布不久之後將推出一張R&B專輯，屆時體脂會降到10%，全新的演出會是一場超性感的「賀爾蒙派對」。

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