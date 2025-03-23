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水行俠首演喜劇笑到臉痛 喜劇天王嫉妒更會搞笑

傑克布萊克（左）、傑森摩莫亞因合作《MINECRAFT麥塊電影》建立好交情，昨一同出席國際記者會搞笑互捧。（美聯社）傑克布萊克（左）、傑森摩莫亞因合作《MINECRAFT麥塊電影》建立好交情，昨一同出席國際記者會搞笑互捧。（美聯社）

〔記者許世穎／台北－墨西哥連線報導〕改編自史上最暢銷遊戲的電影《MINECRAFT麥塊電影》昨在墨西哥舉辦國際線上記者會，首度合作的喜劇天王傑克布萊克和「水行俠」傑森摩莫亞互稱粉絲，傑克更笑說：「看到傑森的表演我都嫉妒了，他居然比我搞笑！」讓導演傑瑞海斯猛虧兩人開拍前早已「互相暗戀」，「他們都私訊我，我就跟他們說『你們會很愛對方的』！」

傑克說和傑森在IG互相關注，「所以正式合作前我就先私訊他，因為我不確定他有沒有同樣的興奮感，我問他『這是真的嗎？這真的要發生了嗎？我們真的要一起拍這部片嗎？』他馬上回我『對啊，兄弟！一起麥塊吧！』當下我就覺得這就對了！」

傑森摩莫亞（右）和傑克布萊克（左）在《MINECRAFT麥塊電影》搞笑飆戲。（華納兄弟提供）傑森摩莫亞（右）和傑克布萊克（左）在《MINECRAFT麥塊電影》搞笑飆戲。（華納兄弟提供）

除了強調自己是對方粉絲，傑克更說很欣賞傑森散發出來的能量，「無論是在電影中或是私下，他的活力和精神深深吸引我」。傑森也對他加入直說感謝，「他是真正的『傳奇』，我們之間有種兄弟情誼，我一直是他的忠實粉絲，這次合作對我來說像是夢想成真。」

傑森則說導演海斯很鼓勵他們發揮創意，「這是我第一次演喜劇，但我一直都喜歡即興演出，劇本真的很棒，它給了我們一個安全的空間去玩、去嘗試。」他說拍攝這部電影是人生中最棒的工作經歷，「我從來沒有笑得那麼開心，真的無法相信工作竟然可以這麼有趣，笑到臉都痛了！」

一旁的傑克聽完再度誇傑森超搞笑，「我們知道你是水行俠，也知道你在《玩命關頭》裡可以很嚇人，但大家不知道的是，這傢伙超級搞笑，讓我笑到不行，而且居然比我還搞笑！」

傑森摩莫亞（左）和導演傑瑞海斯合作《MINECRAFT麥塊電影》，直說是人生中最棒的工作經歷。（華納兄弟提供）傑森摩莫亞（左）和導演傑瑞海斯合作《MINECRAFT麥塊電影》，直說是人生中最棒的工作經歷。（華納兄弟提供）

見到兩人不停互誇，導演爆料開拍前兩人就分別傳訊息給他，「傑森說『兄弟，跟傑克合作是什麼感覺？他可是我的偶像啊！』然後傑克也問我『跟那個大塊頭摩莫亞合作是什麼感覺？』」讓他笑虧兩人互相暗戀對方，「我就告訴他們『你們一定會超喜歡對方的！』」《MINECRAFT麥塊電影》將於4月2日在台上映。

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