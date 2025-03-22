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娛樂 最新消息

黃國倫看好直屏劇 王瞳考慮以歌換劇

黃國倫（左起）、王月、王瞳、寇乃馨出席短影劇趨勢峰會，看好台灣直屏劇市場。（記者胡舜翔攝）黃國倫（左起）、王月、王瞳、寇乃馨出席短影劇趨勢峰會，看好台灣直屏劇市場。（記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕黃國倫、寇乃馨近期積極籌備直屏偶像劇《穿越黑暗擁抱你》，昨黃國倫、寇乃馨、王瞳、王月出席短影劇趨勢峰會，兩人定下目標一年要拍100部直屏短劇，也說對演員人選不設限，被問到如果是日前涉逃兵的王大陸？寇乃馨愣了一下後表示他要先完成他該負的責任，黃國倫則說演藝人員能不能復出都是「觀眾說了算」。

近期YouTuber「眾量級」情侶檔Andy與家寧分手拆夥後鬧翻，Andy失去10年經營的頻道，不過事情被揭露後，他又一夜躍身200萬訂閱YTR，逆襲劇本讓寇乃馨直呼超級適合拍成短劇，「相信流量一定很好，但這畢竟是他們的傷痛，如果他們有想要加入的話一定很棒。」

王瞳也說自己很喜歡看直屏劇，至於未來會不會加入拍攝，黃國倫搞笑直呼價錢還沒談好，王瞳則說：「老師他們說他們是戲劇界小白兔，我是唱片界小白兔，有在講是不是一部戲交換一首歌！」王瞳提到之後想演之前在八點檔沒演過的像盲人、啞巴、重症患者等，隨即遭黃國倫吐槽：「是連台詞都不要是嗎」，引起現場爆笑。

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