家寧鏡頭前二度道歉 蔡阿嘎暗酸空話連篇

家寧昨深夜發影片，在鏡頭前二度道歉。

（翻攝自YT）

〔記者林欣穎／台北報導〕百萬YouTube頻道「眾量級」情侶檔Andy與家寧分手拆夥後鬧翻，Andy指控家寧一家奪權，繼家寧媽媽公司群海娛樂發出聲明後，家寧也發聲與群海娛樂切割，昨凌晨更拍影片、在鏡頭前二度道歉，不過道歉影片並未受到網友買單，被認為避重就輕、毫無重點，百萬網紅蔡阿嘎更是拍影片開酸家寧的影片沒有內容。

蔡阿嘎拍25秒短片酸家寧的影片沒內容。

（翻攝自臉書）

家寧在4分鐘的影片裡全程拿著稿子朗誦，提到此事對她的情緒與生活帶來極大影響，至於財務細節她至今也沒有獲得完整資料，她強調，將透過法律程序保障自身權益，確保一切合理處理，不過網友們則認為家寧沒有對外界提出的質疑給出答覆。

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蔡阿嘎昨發出家寧聲明影片的25秒懶人包，他先是表示幫大家整理了影片重點，接著畫面轉到團隊成員蔡宗翰的老婆，只見她不發一語沉默5秒，隨即兩人鞠躬喊「謝謝大家」就結束影片，暗指家寧影片毫無重點，短片曝光後隨即吸引萬人關注，紛紛大讚直呼：「叫你模仿不是超越」。

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