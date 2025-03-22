金秀賢遭抵制 Disney+急凍600億韓元《山寨人生》

金秀賢深陷這次風波，主演韓劇《山寨人生》相關社群遭網友灌爆，抵制聲浪不斷。（Disney+提供）

〔記者廖俐惠、洪臣宏、黃良傑／綜合報導〕金秀賢因被爆出與金賽綸未成年時交往，重創形象，除了廣告代言一直掉之外，昨天Disney+正式宣布，經過慎重考慮過後，金秀賢、曹寶兒主演的影集《山寨人生》確定暫緩上線，不會如期於4月上架。《山寨人生》至少兩季，製作成本高達600億韓元（約台幣13.5億元），此次鬧出風波，影響甚廣。

金秀賢（左起）去年11月與曹寶兒、導演朴鉉錫一同前往新加坡宣傳《山寨人生》，如今新劇上架計畫暫時喊卡。（資料照，記者許世穎攝）

韓媒昨報導，金秀賢已經回家與家人同住，家人阻止他看相關新聞、影片，且據悉金秀賢在事件發生之初，就把所有知道的資訊以及數據全都交給了Goldmedalist，完全沒有介入攻防。原本Goldmedalist希望能夠和平解決問題，還打算給金賽綸家屬慰問金，不過此方案已作廢，因為「橫豎研究所」公開了金秀賢下衣失蹤的洗碗照，公司擔心被質疑是「用金錢收買」家屬，且發布私密照的行為已經超越了底線，因此決定採取強硬手段。

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金賽綸過世，金秀賢公司疑似本想給家屬慰問金，不過隨著脫褲洗碗照曝光，此方案已經取消。（美聯社）

至於這張下衣失蹤的照片，「橫豎」昨天透露，其實這件上衣是金賽綸母親的，透露還有更多影像，會找適當的時機公開，暗示雙方關係匪淺。「橫豎」昨還聲稱有其他金秀賢的變態八卦，放話比N號房還嚴重，要金秀賢等著瞧，只是整場直播幾乎沒爆新料，簡直是在吊人胃口。

★醜聞後首現身高雄櫻花季 警力部署比照上屆約50人

至於金秀賢將於30日在高雄櫻花季登台一事，昨主辦單位再度回應現階段仍按照預定計畫進行。傳出警方加派警力，安排「金秀賢勤務」以避免可能發生的追逐、騷動，轄區前鎮警分局昨天表示，沒有特別為金秀賢個人安排勤務，部署警力比照上一屆，維持約50名規模。市警局保安科強調，未接獲任何攻擊外國藝人情資，藝人安全多由主辦單位自行僱用保全人員負責。

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