晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

王識賢日文輪轉 笑有葵花寶典

夏騰宏（左起）、曹佑寧、王識賢、黃河、吳念軒演出《星空下的黑潮島嶼》。（記者胡舜翔攝）夏騰宏（左起）、曹佑寧、王識賢、黃河、吳念軒演出《星空下的黑潮島嶼》。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕王識賢、吳念軒、曹佑寧等人昨出席客台新戲《星空下的黑潮島嶼》首映會，該劇講述白色恐怖時期，被送到綠島的政治犯「新生」，讓綠島的教育、醫療有不一樣的改變。其中王識賢飾演當時的台大醫生，台詞以日文為主，但即興發揮，講了幾句客語，打趣說：「看其他人講客語，嘴巴有點癢，硬要講一句！」

為了角色，他把語言指導老師講的台詞錄音起來，用自己看得懂的羅馬拼音標註發音，笑說劇本是他的「葵花寶典」，會不會多語言在腦子轉不過來？他回：「我唱過台語歌和日文演歌，只要注意語調和角色情緒一樣就好。」

而吳念軒戲中負責伙食，開拍前特別去考丙級廚師執照，現在拿手菜是三杯雞、炒飯等，被問交往多年的女友、《角頭》系列出品人張芷瑄對手藝的評價，他指出親友吃過都覺得不錯，但自招一開始學做菜，光做炒飯就導致全家煙霧瀰漫，警報器大響，逼得鄰居按電鈴抗議，成品也是親友吃一口就會說「飽了」，一點都不捧場的作品，如今自豪手藝已能辦桌。

曹佑寧戲裡飾演攝影師，開拍第一天導演送上自己珍藏的底片機，要他帶回去熟悉，後來他記錄了一個月的珍貴片場時光，拿著一捲拍好的底片去沖洗，每張照片都爆光，讓他直呼：「那些瞬間無法被捕捉下來，好心痛！」現在他認為用數位相機跟手機拍照就夠了。

此外，他們戲裡都要剃平頭上場，曹佑寧回憶4個月拍攝期間都是光頭，「在烈日下曬到頭皮脫皮」，還有次不小心拿燭火燒到別人頭髮，王識賢倒是老神在在，他得意說：「演《流氓教授》時就剃過頭，這次完全沒問題。」《星空下的黑潮島嶼》將於3月30日在客台播出。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中