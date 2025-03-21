王識賢日文輪轉 笑有葵花寶典

夏騰宏（左起）、曹佑寧、王識賢、黃河、吳念軒演出《星空下的黑潮島嶼》。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕王識賢、吳念軒、曹佑寧等人昨出席客台新戲《星空下的黑潮島嶼》首映會，該劇講述白色恐怖時期，被送到綠島的政治犯「新生」，讓綠島的教育、醫療有不一樣的改變。其中王識賢飾演當時的台大醫生，台詞以日文為主，但即興發揮，講了幾句客語，打趣說：「看其他人講客語，嘴巴有點癢，硬要講一句！」

為了角色，他把語言指導老師講的台詞錄音起來，用自己看得懂的羅馬拼音標註發音，笑說劇本是他的「葵花寶典」，會不會多語言在腦子轉不過來？他回：「我唱過台語歌和日文演歌，只要注意語調和角色情緒一樣就好。」

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而吳念軒戲中負責伙食，開拍前特別去考丙級廚師執照，現在拿手菜是三杯雞、炒飯等，被問交往多年的女友、《角頭》系列出品人張芷瑄對手藝的評價，他指出親友吃過都覺得不錯，但自招一開始學做菜，光做炒飯就導致全家煙霧瀰漫，警報器大響，逼得鄰居按電鈴抗議，成品也是親友吃一口就會說「飽了」，一點都不捧場的作品，如今自豪手藝已能辦桌。

曹佑寧戲裡飾演攝影師，開拍第一天導演送上自己珍藏的底片機，要他帶回去熟悉，後來他記錄了一個月的珍貴片場時光，拿著一捲拍好的底片去沖洗，每張照片都爆光，讓他直呼：「那些瞬間無法被捕捉下來，好心痛！」現在他認為用數位相機跟手機拍照就夠了。

此外，他們戲裡都要剃平頭上場，曹佑寧回憶4個月拍攝期間都是光頭，「在烈日下曬到頭皮脫皮」，還有次不小心拿燭火燒到別人頭髮，王識賢倒是老神在在，他得意說：「演《流氓教授》時就剃過頭，這次完全沒問題。」《星空下的黑潮島嶼》將於3月30日在客台播出。

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