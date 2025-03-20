小鮮肉德魯史塔基帥爆 「007」丹尼爾欽點裸裎相見

德魯史塔基（左）在《QUEER》飾演丹尼爾克雷格的戀人。（采昌提供）

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〔記者許世穎／綜合報導〕擁有俊美碧眼的新生代男星德魯史塔基在新片《QUEER》和「007」丹尼爾克雷格上演大尺度情慾戲，兩人在開拍前培養絕佳默契，讓德魯坦言：「我們對彼此的身體感到很自在，對裸露場面完全不避諱！」

德魯史塔基在《QUEER》毫不避諱詮釋激烈的情慾場面。（采昌提供）

該片由《以你的名字呼喚我》名導盧卡格達戈尼諾執導，改編知名作家威廉布洛斯半自傳小說，導演透露在挑選男主角的鮮肉愛人時，從朋友手中收到德魯影片，立即被他的男神魅力所打動。

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導演盧卡直說德魯俊美的臉龐在他腦中不斷盤旋、念念不忘，更透露當時立刻把德魯的影片拿給男主角丹尼爾看，「他也完全認同我的想法。我們看了上百段其他演員的試鏡影片，當我們看到大約300段時，我們便決定：『不必再看了，德魯就是我們要找的那個人。』」《QUEER》明天在台上映。

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