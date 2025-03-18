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娛樂 最新消息

季芹糗王仁甫是妻寶 超黏人隨時連環叩

季芹（左）笑說王仁甫是「妻寶」，跟兒女搶人。（資料照，記者王文麟攝）季芹（左）笑說王仁甫是「妻寶」，跟兒女搶人。（資料照，記者王文麟攝）

記者廖俐惠／專訪

季芹結婚19年，忍不住抱怨王仁甫是「妻寶」，不管是飛到多倫多探望女兒，還是去香港兩天，王仁甫都不斷使出奪命連環叩，黏到連女兒也受不了，要爸爸別再一直打電話，妨礙母女倆相處的時間了。

夫妻倆雖然甜蜜蜜，但也不是沒有磨擦，季芹透露王仁甫個性比較浮躁，吵架會堅持立刻講清楚，不過最害怕老婆不理他，「他會走過來說『老婆，我覺得剛剛我的態度有點問題』」，通常會先低頭認錯。

兒女與季芹感情好，不過兒子曾故意找她麻煩3個月，講一句就回嘴一句，有一天兒子踩到她地雷，讓季芹瞬間爆炸，母子倆徹夜長談，兒子才坦言因為季芹沒有經過他同意就安排轉學，讓他超恨媽媽，最後兩人抱在一起哭，才終於和解。

母子間難免有爭執，不過季芹大讚兒子真的是暖男，當王仁甫眼看兒女都出國深造，擔心僅剩夫妻倆該如何是好時，兒子喊話爸爸：「前半輩子都是媽媽陪你，下半輩子陪媽媽想做的事情」，讓季芹十分感動。

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