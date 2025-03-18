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彭佳慧攻蛋梅開四度 不考慮再婚

彭佳慧覺得能登上小巨蛋開唱就心滿意足，不寄望唱上大巨蛋。（記者潘少棠攝）彭佳慧覺得能登上小巨蛋開唱就心滿意足，不寄望唱上大巨蛋。（記者潘少棠攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲歌后彭佳慧自認不是高調的歌手，「我默默一步一腳印唱29年了，很幸運一路遇到支持我的人。」她開心宣布6月7日將第四度站上台北小巨蛋舉辦「一路這樣愛過來」演唱會，同鄉好友Ella說她「梅開四度」擁有小巨蛋。

彭佳慧今天將推出新歌《總有一首歌會提醒我愛你》，她感性談到：「今年唱29年了，為什麼都唱不膩，沒想到可以第四次唱小巨蛋，心情戰戰兢兢。」至於籌備演唱會的最大壓力，她說是安排歌單。

對於再次唱上小巨蛋，彭佳慧笑說兒子的反應是「又要唱喔！」她笑說：「最大酸民在我家！」過去兒子曾當她演唱會嘉賓，不過因為明年要考大學，這次只會坐在台下欣賞，她也透露兒子目標是要念企管系。

彭佳慧曾提過壓力大就會胃食道逆流，目前有吃中藥調理，被問到緋聞男友會不會幫她食補？她透露對方以前曾幫她燉冰糖雪梨護嗓，是否會考慮「梅開二度」？她說：「完全沒有考慮，我現在很好，自己對自己和孩子負責，這狀態目前滿舒適。」

這次彭佳慧演唱會購票將採會員實名制，門票將於3月21日中午12點開賣，購票可洽寬宏售票系統及萊爾富、OK便利超商。工作人員拱她，門票完售可穿比基尼登台唱歌。

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