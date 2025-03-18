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娛樂 最新消息

朴恩斌狂變殺人魔 導演以為真瘋了 薛景求被打有快感

朴恩斌（左）與薛景求在《狂醫魔徒》中本來是師徒，後來變成敵對關係。（Disney+提供）朴恩斌（左）與薛景求在《狂醫魔徒》中本來是師徒，後來變成敵對關係。（Disney+提供）

〔記者廖俐惠／台北-首爾連線報導〕韓劇《狂醫魔徒》昨舉行記者會，朴恩斌徹底擺脫在《非常律師禹英禑》中的形象，化身非法密醫、殺人魔，展現前所未有的瘋魔演技，朴恩斌笑說：「實在不好意思請大家幫她加油。」

朴恩斌飾演天才外科醫生，因故被薛景求飾演的恩師逐出醫界，只好繼續在黑市提供醫療。朴恩斌稱這是從沒有嘗試過的角色類型，透露在拍攝《無人島的Diva》時收到邀約，翻開劇本第一頁就被台詞吸引，雖然她自認不是愛挑戰的人，但這次毅然決然就決定接演。導演金楨顯對她的表演十分滿意，透露在片場看她演戲時，還以為她真的瘋了。

薛景求則分享當初接演最大的原因，就是因為朴恩斌要飾演這樣與眾不同的角色，讓他實在太好奇了。實際上一同演出時，朴恩斌稱與薛景求的每場對手戲都為她帶來多巴胺的快感，受到了很好的刺激，而薛景求也因為片中不少被朴恩斌欺負的戲分，笑說「被打的我也感受到莫名的快感」。

薛景求首次飾演醫生，坦言看腦部手術的影片就讓他覺得很可怕，但這次為了拍攝必須要看，也有醫學教授親自到場指導，不過因為不能有失誤，所以片中特寫的手術畫面都是由教授親自操刀，不過朴恩斌的畫面全都由她本人親自上陣，可見她下了不少功夫。該劇將在明天於Disney+上線。

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