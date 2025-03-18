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娛樂 最新消息

都敬秀彈琴說愛頭一回 狂刷周董《秘密》 偷師鋼琴家表情

都敬秀確認演出《給我一首琴的時間》之後，又再次重溫《不能說的·秘密》，大讚非常有趣，深受感動。（達志影像）都敬秀確認演出《給我一首琴的時間》之後，又再次重溫《不能說的·秘密》，大讚非常有趣，深受感動。（達志影像）

〔記者廖俐惠／台北-首爾連線報導〕韓國天團EXO的主唱都敬秀主演韓版《不能說的·秘密》，在電影《給我一首琴的時間》飾演男主角「宥俊」，都敬秀接受台灣媒體採訪，透露非常喜歡《不能說的·秘密》，年紀尚小時就看過，且還2刷、3刷了好幾次，所以在接到邀約後，毫不猶豫就答應演出，且再次重溫原版依舊深受感動。

都敬秀透過觀察鋼琴家實際演奏時的表現，將其運用在《給我一首琴的時間》的演技上。（網銀國際影視提供）都敬秀透過觀察鋼琴家實際演奏時的表現，將其運用在《給我一首琴的時間》的演技上。（網銀國際影視提供）

周杰倫飾演的葉湘倫是個鋼琴天才，戲外的都敬秀雖然唱功厲害，對鋼琴卻一竅不通，且只有不到一個月的時間可以練琴，因此除了練習，反而花更多時間觀察鋼琴家在演奏時的動作和表情，因為這是他首次演出浪漫愛情片，更注重在宥俊的情感和想傳達的情緒，帶出角色感性的一面。

都敬秀（右）與元眞兒在《給我一首琴的時間》有精彩純愛戲，讓人看得心癢癢。（網銀國際影視提供）都敬秀（右）與元眞兒在《給我一首琴的時間》有精彩純愛戲，讓人看得心癢癢。（網銀國際影視提供）

儘管謙虛稱鋼琴彈得不夠好，但他與元眞兒的鬥琴橋段十分精彩，都敬秀分享在認識元眞兒之前對她的印象是安靜、冷靜，但合作後發現她充滿能量，認為她的個性體現了貞雅這個活潑的角色，拍攝過程十分愉快。

《給我一首琴的時間》故事最後，宥俊的選擇令人動容，都敬秀覺得宥俊十分勇敢，在感到衝擊的同時，又覺得很帥氣，「如果是我自己的話，應該不會像宥俊那樣選擇留下父母，自己回到過去的。」都敬秀希望電影中的台詞「無論妳身在何處，我都會陪在妳身邊」能夠讓大家一直記得，就如同原版台詞中「從我這邊到你那邊，一共五步」至今仍受到歡迎一樣。電影已在台上映。

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