凱莉米洛嗨翻雄蛋 一句話惹哭萬人 誇讚台粉好美又好辣

凱莉米洛前天在高雄巨蛋火熱開唱，狀態超好的她仍維持在顛峰狀態。

（Live Nation Taiwan提供）

〔記者廖俐惠、許世穎／台北報導〕凱莉米洛前天帶著世界巡演首度南下開唱，亞洲最終站選在高雄巨蛋，凱莉米洛用中文大喊「高雄！你們嗨嗎」、「你們今晚有開心嗎？」嗨翻現場1.1萬人。

凱莉米洛帶著新歌《Lights Camera Action》火熱獻唱，讓雄蛋變成前所未有的大型舞池，她寶刀未老，以《In Your Eyes》、《Spinning Around》等代表作，誠意獻唱超過30首歌。

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粉絲歡呼聲快掀翻巨蛋屋頂，凱莉米洛驚呼：「高雄，我知道你們會很棒，但沒有想到是這麼棒！」天后十分親切，走下台與粉絲互動外，還加碼撩粉送玫瑰花，凱莉米洛興奮大讚：「你們好美又好辣。」

演唱會尾聲，萬人燈海應援與白色紙花漫天，讓凱莉米洛感性說：「高雄，我們愛你！」惹哭萬名鐵粉，她不捨的敲打地板，表達對粉絲的感謝，也希望大家能開心滿載而歸。

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