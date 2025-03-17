晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

凱莉米洛嗨翻雄蛋 一句話惹哭萬人 誇讚台粉好美又好辣

凱莉米洛嗨翻雄蛋 一句話惹哭萬人 誇讚台粉好美又好辣凱莉米洛前天在高雄巨蛋火熱開唱，狀態超好的她仍維持在顛峰狀態。
（Live Nation Taiwan提供）

〔記者廖俐惠、許世穎／台北報導〕凱莉米洛前天帶著世界巡演首度南下開唱，亞洲最終站選在高雄巨蛋，凱莉米洛用中文大喊「高雄！你們嗨嗎」、「你們今晚有開心嗎？」嗨翻現場1.1萬人。

凱莉米洛帶著新歌《Lights Camera Action》火熱獻唱，讓雄蛋變成前所未有的大型舞池，她寶刀未老，以《In Your Eyes》、《Spinning Around》等代表作，誠意獻唱超過30首歌。

粉絲歡呼聲快掀翻巨蛋屋頂，凱莉米洛驚呼：「高雄，我知道你們會很棒，但沒有想到是這麼棒！」天后十分親切，走下台與粉絲互動外，還加碼撩粉送玫瑰花，凱莉米洛興奮大讚：「你們好美又好辣。」

演唱會尾聲，萬人燈海應援與白色紙花漫天，讓凱莉米洛感性說：「高雄，我們愛你！」惹哭萬名鐵粉，她不捨的敲打地板，表達對粉絲的感謝，也希望大家能開心滿載而歸。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中