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娛樂 最新消息

米津玄師攻蛋樂喊我回來了 台粉歡迎回家

米津玄師首度攻上台北小巨蛋，獻唱多首神曲，掀起歡呼聲。（大鴻藝術提供）米津玄師首度攻上台北小巨蛋，獻唱多首神曲，掀起歡呼聲。（大鴻藝術提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕米津玄師昨結束在台北小巨蛋兩天的演唱會，兩場共吸引2.2萬名粉絲朝聖。暌違6年來台開唱，米津玄師大喊「我回來了」，台粉以「歡迎回家」迎接，他數度被歌迷的熱情、溫暖所感染，不斷驚呼「太厲害了」！

米津玄師以中文「大家好」打招呼，並用日文「我愛你」向台粉告白，感慨上次來台已是2019年的台大體育館，此次升級到小巨蛋連唱兩天，有感而發：「6年前的會場雖然小了一點，不過那時候也有很多人，這次有這麼多人來真的很開心！」

米津玄師攻蛋樂喊我回來了 台粉歡迎回家米津玄師伴隨雷鳴登場，震撼1.1萬名歌迷。
（大鴻藝術提供）

米津玄師共演唱24首歌曲，包括宮﨑駿電影《蒼鷺與少年》的主題曲《地球儀》、動漫《鏈鋸人》的主題曲《KICK BACK》，演唱晨間劇《如虎添翼》的主題曲《Sayonara》時，直接把紅白歌合戰的表演搬來台灣，現場更噴撒漫天紙花，宛如櫻花綻放般美麗，歡呼聲此起彼落，最後他俏皮比出YA的手勢，逗樂粉絲。

米津玄師大開金嗓，舞群助陣豐富舞台。（大鴻藝術提供）米津玄師大開金嗓，舞群助陣豐富舞台。（大鴻藝術提供）

演出高潮莫過於點閱率破9億的神曲《Lemon》，前奏一下全場就爆出尖叫聲，萬人拍手聲更是響徹整座小巨蛋，整整兩小時的演出讓粉絲意猶未盡。樂手最後更透露，一行人原先想要去如異世界般的九份觀光，遺憾車程要一小時只好作罷，米津玄師感慨的說：「不知道下次什麼時候能再來，希望能盡快再來，到時候請大家多多指教。」

May’n獻唱多首夯曲，直呼來台演出很幸福。（好玩國際文化提供）May’n獻唱多首夯曲，直呼來台演出很幸福。（好玩國際文化提供）

★May’n幸福登台 自彈自唱蝸牛

昨在台開唱的還有女歌手May’n，自彈自唱周杰倫的《蝸牛》，她誠意以全中文表示，5年前的演出因為疫情取消了，如今可以來台演出很幸福，還反問粉絲：「我中文好嗎？我愛說中文！」稱大家都是中文老師，讓粉絲直呼好可愛。

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