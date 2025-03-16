「同門師兄」曾國城惹議 張本渝心疼性影像受害者

張本渝靠視訊維持感情，也答應男友求婚。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕張本渝昨參與華岡藝校50週年校慶，領取傑出校友獎，她的同門師兄曾國城日前受訪提到期待黃子佼復出，意外惹火上身，被各界砲轟，張本渝不願多談曾國城言論，僅認為公眾人物都會有社會責任，要有同理心。

對於黃子佼手握大量未成年性影像，遭到全民抨擊，她很心疼影像中的女孩們，她說：「這些傷、這些驚嚇好不了的，我自己身為女生，能感覺到是個永遠的傷。」

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她和小8歲圈外男友交往4年，透露算是「雲端情人」，兩人只見過一次面，就是朋友介紹雙方認識的那次，後來透過通訊軟體聊天、視訊，加上交往期間男友在日本、美國等地工作，沒機會碰面，近日男友問她「要不要登記結婚」，她答應後，昨強調之後會要求男友補上正式求婚儀式。

陳明真（左）昨陪伴老公季忠平領獎。（記者陳奕全攝）

陳明真撇健康亮紅燈傳言 陪尪季忠平出席華岡校慶

此外，資深音樂製作人季忠平昨也前往華岡藝校領取傑出校友獎，老婆陳明真和10歲雙胞胎兒子都至現場觀禮，陳明真之前傳出身體出狀況，多次進出醫院而暴瘦，她受訪時看得出來消瘦許多，但否認健康出問題，她說：「不用每個月住院，只是小症狀而已。」

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