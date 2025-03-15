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小布天生車手飆速玩真的 7屆F1冠軍漢米爾頓喊敬佩

布萊德彼特在《F1®》親自上陣飆速，讓導演大讚他是天生車手。（達志影像）布萊德彼特在《F1®》親自上陣飆速，讓導演大讚他是天生車手。（達志影像）

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線報導〕由《捍衛戰士：獨行俠》導演喬瑟夫柯辛斯基執導、「小布」布萊德彼特主演新片《F1®》昨曝光正式預告，小布飾演時隔多年重返賽道的退役賽車手，率領達姆森伊卓瑞斯飾演的年輕車手同場飆速，導演柯辛斯基直說小布真的是天生車手，「這讓我們充滿信心，也才能讓這部片順利成真！」

七屆F1世界冠軍路易斯漢米爾頓（左起）和導演喬瑟夫柯辛斯基、布萊德彼特合作《F1®》，掛保證電影精彩可期。（達志影像）七屆F1世界冠軍路易斯漢米爾頓（左起）和導演喬瑟夫柯辛斯基、布萊德彼特合作《F1®》，掛保證電影精彩可期。（達志影像）

導演柯辛斯基在國際線上記者會透露，小布和達姆森在片中都是真的駕駛賽車進行拍攝，更為此接受數個月的訓練。他透露訓練第1天和小布、擔任監製的7屆F1世界冠軍的路易斯漢米爾頓一起來到賽道，「我們3個人輪流開著跑車，互相載著對方繞場跑，這是我一輩子都不會忘記的經歷，想像一下，你的教練是路易斯漢米爾頓！」

柯辛斯基表示，小布從第1天開始就展現出天生的駕駛才能，「我不知道這種天賦是從哪裡來的，或許是與生俱來的，他平時有騎重型機車，這可能有助於他的車感，他就是一個天生車手！」更說漢米爾頓在訓練初期就對小布充滿信心。

布萊德彼特（右）和達姆森伊卓瑞斯飾演的年輕車手在《F1®》同場飆速。（華納兄弟提供）布萊德彼特（右）和達姆森伊卓瑞斯飾演的年輕車手在《F1®》同場飆速。（華納兄弟提供）

電影在實際賽事期間進行拍攝，柯辛斯基回憶當時大概有10到15分鐘的空檔抓緊時間拍攝，小布和達姆森已預熱好車胎隨時待命，當練習賽一結束，他們立刻駛上賽道，24到30台攝影機同時開機捕捉所有畫面，他笑說：「看台上的人根本不知道車裡坐著的是布萊德彼特！」

擔任監製的漢米爾頓雖未出席記者會，但透過預錄影片表達對電影的重視，大讚小布在拍攝過程展現專注與投入，「實在令人敬佩」。他表示作為一個奉獻一生給這項運動的人，能夠與這群演員和電影人合作，真的感到無比榮幸，「這對我來說是一場驚心動魄的體驗，而我可以誠摯的向大家保證，這部電影絕對值得期待！」《F1®》預計6月25日在台上映。

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