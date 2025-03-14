Andy指控家寧一家8大罪狀 個人頻道漲粉2天百萬訂閱

「眾量級」Andy公開指控家寧一家不當行為後人氣飆升，個人頻道在2天內突破百萬訂閱。（翻攝自Threads）

〔記者侯家瑜／台北報導〕YouTuber「眾量級」由Andy與家寧共同經營，去年情變後正式拆夥，Andy日前無預警拍片開撕家寧與其家人，家寧至今尚未對外回應，她不僅飽受輿論撻伐，全家人也遭到肉搜；反觀Andy則獲得網友壓倒性支持，不僅吸引廠商資助，個人頻道更在短短不到2天內突破百萬訂閱。

Andy日前拍片列出家寧一家8大罪狀，指控對方媽媽介入公司管理，並涉及詐財與竊取公司資產等行為，他強調自己隱忍長達10年，如今終於決定挺身而出、公開反擊，昨再度發文表示目前事件已採法律途徑處理。

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此事曝光後，Andy獲得大量網友與同行力挺，連品牌廠商也紛紛站隊支持，不僅有房產業者表示願意贈送一間房子，直播主天后闆妹更大方喊話要提供500萬創業基金，讓網友驚呼：「太狂了！」此外，Andy個人頻道也在不到2天內突破百萬訂閱，創下台灣YouTube史上最快突破百萬訂閱的紀錄。

家寧目前尚未正式回應，但她的社群帳號已被網友留言灌爆，IG粉絲數短時間內驟減超過5萬，且原本置頂的廠商合作貼文也悄悄撤下。她的家人也難逃風波，照片慘遭肉搜，其社群也湧入大量批評留言。

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