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神犬Kodi法庭應訊渾身戲 猛奪坎城「狗狗金棕櫚」

莉蒂西亞杜希（後）自編自導自演《被告汪星人》，和金棕櫚最佳狗演員Kodi合作。（双喜提供）莉蒂西亞杜希（後）自編自導自演《被告汪星人》，和金棕櫚最佳狗演員Kodi合作。（双喜提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕曾以《沒人愛小姐》入圍法國凱薩獎的莉蒂西亞杜希首度自編自導自演電影《被告汪星人》，飾演片中狗主角「宇宙」的Kodi勇奪去年坎城影展「狗狗金棕櫚」。莉蒂西亞形容曾是浪浪的Kodi臉上充滿故事，「牠在片場內外都被當作家人般對待，既迷人又脆弱，內心充滿愛。」

《被告汪星人》片中的狗主角「宇宙」由Kodi飾演，勇奪去年坎城影展「狗狗金棕櫚」。（双喜提供）《被告汪星人》片中的狗主角「宇宙」由Kodi飾演，勇奪去年坎城影展「狗狗金棕櫚」。（双喜提供）

該片以輕快諷刺的喜劇基調，帶領觀眾參與一場荒謬的「狗狗生存權辯論戰」。莉蒂西亞透露曾在法國試鏡了數十隻典型的「狗演員」，最終得知有一家人以獎勵而非懲罰的方式訓練狗狗，才終於發掘了擁有片中主角理想外貌的救援犬Kodi。

莉蒂西亞透露，最初劇本裡安排很多狗狗表演的橋段，Kodi的演技堪稱精準且十分到位，可惜在剪輯時被她刪掉了，「畢竟這部電影不是關於這隻狗能做什麼，而是關於牠向我們傳遞的情感。」《被告汪星人》將於4月2日在台上映。

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