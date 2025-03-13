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娛樂 最新消息

《人物專訪2-1》傑克奎德化身「無痛怪咖」耍浪漫

安柏米桑德（左）和傑克奎德一同出席新片《無痛先生》洛杉磯首映。（法新社）安柏米桑德（左）和傑克奎德一同出席新片《無痛先生》洛杉磯首映。（法新社）

記者許世穎／台北－洛杉磯連線專訪

曾演出《黑袍糾察隊》的星二代傑克奎德在新片《無痛先生》化身英雄救美的「無痛怪咖」，在片中挑戰極限痛感。他先前在春節檔電影《完美伴侶》折磨機器人女友，這次換自己被整慘，接受專訪時連女主角安柏米桑德都虧他報應，他本人大方承認，更笑說「我之前完全沒想到這個連結，這太棒了！」

戲裡為愛正面對決劫匪 戲外找band唱情歌放閃女友

傑克是丹尼斯奎德和前妻梅格萊恩的愛子，在《無痛先生》飾演因遺傳性疾病而無法感受到痛覺的銀行副理納森，當銀行遭遇搶劫，安柏飾演的夢中情人雪莉還被挾持為人質，他天生無痛的弱點竟意外變成拯救愛人的關鍵能力。

片中傑克為愛豁出去，兩人被問到現實中是否曾為愛做過瘋狂的事情，安柏表示曾經給另一半驚喜，「但頂多就是瞞著對方提早搭機回去，雖然像是一件小事，但在當下卻覺得（意義）很重大。」

傑克則說情人節時因為不在女友身邊，特地找來街頭合唱團唱情歌給她聽，更說一唱就是半小時，讓安柏聽了驚呼「唱了半小時？」他當場笑言「本來還打算唱1小時咧！而且我一開始不確定這是浪漫還是很吵，幸好結果很棒，鄰居也很開心！」

至於是否會想像片中一樣感受不到疼痛，傑克認為痛覺在很多方面是身體的警報系統，「儘管很可怕，但卻是必要的」，但他也表示如果能不再感受到腳趾踢到桌角，或者紙張割傷這類比較小的痛感「那就太棒了！」

安柏則說如果可以不再感受到吃冰太快造成的頭痛就好了，更忍不住直言「這到底對我有什麼影響！它什麼都沒做，只是讓我痛得要命！」一旁的傑克也笑著認同。《無痛先生》明天在台上映。

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