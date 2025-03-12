怕胖團相知相惜the telephones 台日兩地交流互動如家人

怕胖團邀日團the telephones體驗台灣釣蝦，石毛輝（左起）、閃亮、剛本伸明、大寶、松本誠治和老外戰力十足。（記者潘少棠攝）

記者陳慧玲／專訪

怕胖團和日團the telephones彼此欣賞，也惺惺相惜，怕胖團站上過北流和高流開唱，近期巡演門票也是場場完售，人氣提升，音樂之路看似可以輕鬆一點，但主唱閃亮說：「不會因為粉絲變多而不辛苦，每個時期都有不同的辛苦，沒有成功放鬆的一刻！」

the telephones曾站上日本指標性場館武道館開唱，卻也發生過休團好幾年再重新復出，主唱Akira談到：「樂團走過辛苦歷程，每個人想法不同，雖然我們是好友組成的團，但玩團對於未來的路會如何總有不同意見，也會爭吵。」

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Akira透露，在2015休團前兩年，他曾痛苦到在舞台上昏倒，「我們選在樂團最成功、顛峰時休團，那是最痛苦時刻。」但因為太喜歡這個團，團員決定重新開始。

之前怕胖團去日本時，Akira還帶團員見他家人，把他們當成自己人；這次則換成閃亮邀請the telephones到家中作客，看到他收藏整齊的動漫公仔，Nobu直呼：「這就是男人的夢想！」

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