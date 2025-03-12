晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

怕胖團相知相惜the telephones 台日兩地交流互動如家人

怕胖團邀日團the telephones體驗台灣釣蝦，石毛輝（左起）、閃亮、剛本伸明、大寶、松本誠治和老外戰力十足。（記者潘少棠攝）怕胖團邀日團the telephones體驗台灣釣蝦，石毛輝（左起）、閃亮、剛本伸明、大寶、松本誠治和老外戰力十足。（記者潘少棠攝）

記者陳慧玲／專訪

怕胖團和日團the telephones彼此欣賞，也惺惺相惜，怕胖團站上過北流和高流開唱，近期巡演門票也是場場完售，人氣提升，音樂之路看似可以輕鬆一點，但主唱閃亮說：「不會因為粉絲變多而不辛苦，每個時期都有不同的辛苦，沒有成功放鬆的一刻！」

the telephones曾站上日本指標性場館武道館開唱，卻也發生過休團好幾年再重新復出，主唱Akira談到：「樂團走過辛苦歷程，每個人想法不同，雖然我們是好友組成的團，但玩團對於未來的路會如何總有不同意見，也會爭吵。」

Akira透露，在2015休團前兩年，他曾痛苦到在舞台上昏倒，「我們選在樂團最成功、顛峰時休團，那是最痛苦時刻。」但因為太喜歡這個團，團員決定重新開始。

之前怕胖團去日本時，Akira還帶團員見他家人，把他們當成自己人；這次則換成閃亮邀請the telephones到家中作客，看到他收藏整齊的動漫公仔，Nobu直呼：「這就是男人的夢想！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中