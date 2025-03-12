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《人物專訪》怕胖團台日友好 揪the telephones釣蝦嘗鮮

石毛輝（左起）、閃亮、剛本伸明、大寶釣蝦過程很歡樂，笑聲連連。（記者潘少棠攝）石毛輝（左起）、閃亮、剛本伸明、大寶釣蝦過程很歡樂，笑聲連連。（記者潘少棠攝）

記者陳慧玲／專訪

台灣樂團「怕胖團」經常受邀參加各大音樂祭演出，近期和成軍20年的和日本搖滾樂團the telephones順利完成多場「LV1 to LV99-GAME START」共同巡演，趁著空檔帶日團成員初體驗台灣釣蝦休閒娛樂，兩團各有收穫，直呼過程新鮮有趣。

怕胖團和the telephones釣完蝦還在現場烤蝦，享用戰利品。（記者潘少棠攝）怕胖團和the telephones釣完蝦還在現場烤蝦，享用戰利品。（記者潘少棠攝）

怕胖團邀請the telephones主唱「Akira」石毛輝、合成器樂手「Nobu」剛本伸明和鼓手松本誠治一起釣蝦，怕胖團主唱閃亮說：「小時候全家有一起釣蝦經驗，今年過年又去，媽媽釣到11隻，大家吃烤蝦、聊天，很熱鬧。」

貝斯手大寶說：「釣到很好玩，很有成就感。」鼓手老外戰果豐碩，但他透露：「小時候第一次釣蝦就送醫院，檢查發現我對蝦子過敏，龍蝦、螃蟹都不能碰。」至於釣蝦訣竅，他說：「我打電動有釣魚小遊戲，知道輕扯釣竿有幫助。」

Akira談到：「日本也有釣魚，但釣蝦我是第一次嘗試，很新鮮有趣，可惜我過敏不能吃蝦子。」誠治說：「很開心，釣到的蝦特別大，很棒。」他覺得等待蝦子上鉤很像智慧鬥爭，互動很有趣。

Nobu是唯一零戰果團員，幽默說：「雖然沒釣到，但我想成為專家，這次是因為不知道蝦子的心情，希望下次再來挑戰，至少10隻起跳。」

看到the telephones釣蝦太有趣，經紀公司社長，還有陪同來台助陣薩克斯風演出的日本男團7ORDER成員諸星翔希也拿起釣竿體驗釣蝦樂趣。

這次the telephones來台和怕胖團一起巡演，Akira還特別花很多時間練中文，翻唱怕胖團的夯曲《我沒有用，沒辦法給你想要的生活》，閃亮感動說：「翻唱我們的歌太帥了！我看彩排看到哭，太認真，很難形容的感覺。」大寶說：「比收到禮物還驚喜。」

除了合作推出單曲《LV99 勇者》和《Zan讚》，怕胖團和the telephones共同願望就是有一天能一起去美國巡演，「因為我們共同喜歡的歌手都是美加團，包括Blink-182和Sum 41。」

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