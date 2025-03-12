網友揚言抵制與惡2 公視審慎面對

有網友要求抵制孟耿如參演的《與惡2》，讓製播單位頭痛。（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺／台北報導〕黃子佼因「#MeToo」風波以及被查出手握大量未成年性影像，引發軒然大波，他的老婆孟耿如日前關閉所有社群，強調黃子佼不會復出，自己也不再公開發表任何訊息，誠心沉潛反省，依然無法止住網友怒火，有諸多網友要求《我們與惡的距離2》劇組仿效宥勝在《Q18量子預言》裡戲份全刪，否則揚言抵制該戲，讓《與惡2》還沒上檔就遇到諸多挑戰。

孟耿如在《與惡2》中飾演男主角周渝民的老婆，戲份雖不多，卻是重要角色，因周渝民戲裡痛失妻兒才導致個性大變。對於她戲份刪減與否，製播單位公視昨緊急回應，指出該劇還在後製階段，「會持續審慎面對各方意見，並與合資夥伴共同討論後續。」

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而孟耿如在《與惡2》預告中含淚表示「只要有那麼一點點該做的理由，我們就不應該放棄」，是一個為弱勢發聲的正義角色，有網友直呼諷刺，認為「孟耿如與惡零距離」，但也有不少人認為老公犯錯應禍不及妻兒，為她在演藝圈的工作緩頰。

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