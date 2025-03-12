傳黃子佼要復出 曾國城抱期待-吳宗憲痛斥沒基本道德觀

曾國城（左三）對黃子佼復出抱持期待，徐乃麟（右三）則持中立態度。左起為巫苡萱、徐凱希、張文綺和籃籃。（記者陳奕全攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕黃子佼前年先是捲入MeToo風波，後又因持有大量未成年性剝削影像而被判刑，近期還因被拍到與家人一起出遊，再次遭到網友激烈批評。針對黃子佼是否該復出，3位綜藝大哥持不同看法，曾國城昨受訪時坦言在耳聞他密謀復出後曾抱有期待，徐乃麟則保持中立說一切順其自然，而始終聲稱要抵制的吳宗憲對於曾國城的看法頗有意見，直呼：「有沒有基本的道德觀？」

吳宗憲（圖）強烈抵制黃子佼復出，聽聞曾國城看法後忍不住開罵。（資料照，記者潘少棠攝）

曾國城昨與徐乃麟、張文綺、徐凱希、巫苡萱和籃籃出席《天才衝衝衝》錄影，談及近期再度被罵翻的黃子佼，他感慨表示對方過去對演藝圈有一定程度上的貢獻，並以「電視公務員」讚譽，認為他這張漂亮的成績單就此被抹煞有些可惜，「他不是一個十惡不赦的人，被罵得稍微嚴重一點了。」

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黃子佼傳出有意復出演藝圈，綜藝大哥們持不同看法。

（資料照，記者陳奕全攝）

曾國城曾聽聞黃子佼去年底計畫復出，但確切細節並不清楚，坦言當時有些期待，無奈對方現在多了一些麻煩，「他已經在整理（心情）了，我覺得很好呀，很期待，事情過去就好了。」徐乃麟則認為這種事只能順其自然，畢竟無權去左右製作單位。

吳宗憲前陣子放話若黃子佼復出，自己就要退出演藝圈，可見他的憤恨已達極點，昨聽聞曾國城的說法時也強烈表達不滿，「期待個屁呀！有沒有基本的道德觀啊？我有沒有聽錯？他講這種話的話，可能連我也要抵制他了，原本還挺同情孟耿如，現在一筆勾銷，一視同仁！」更喊話黃子佼：「有一點羞恥心的話，就隱姓埋名離開人類社會。」

小優前陣子因爆料宋羽葤與胡瓜緋聞而被冠上造謠罪名，她的好友徐凱希透露小優私下已經認錯，希望大家給她一點時間，徐乃麟也認為當事人胡瓜已大器說不會在意，旁人其實無需落井下石，「人都要為別人留一口飯吃，我們不要去做這種損人不利己的事。」

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