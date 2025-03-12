駁交往金賽綸6年流言 金秀賢「高雄櫻花祭」照常演出

〔記者鍾志均／綜合報導〕金秀賢前晚被韓國自媒體「橫豎研究所」爆料和已故演員金賽綸曾交往6年，消息震撼台韓網友，爆料指出當年金賽綸才15歲，金秀賢還被冠上「戀童癖」罵名，相關話題持續發酵。

金秀賢和金賽綸被爆過去交往6年，經紀公司發聲明怒斥非事實。（美聯社）

一名自稱是金賽綸的阿姨接受該媒體訪問，直指金秀賢和金賽綸是情侶關係，由於去年3月時金賽綸曾上傳一張與金秀賢「臉貼臉」的親密照，加上金賽綸逝世當天巧碰金秀賢37歲生日，令網友議論紛紛。

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除了雙金被爆戀愛，更傳出兩人分手後，金秀賢向金賽綸討回先前幫助她的7億韓幣（約台幣1585萬元）賠償金，逼得金秀賢公司Gold Medalist發聲明痛斥爆料內容虛假不實，全是捏造，將採取最強烈的法律行動。

無論爆料真假，該事件悄悄動搖金秀賢的人氣，他的IG粉絲自原本的2126萬，一夜狂掉9萬人追蹤；此外，金秀賢原定月底將赴高雄參加櫻花祭演出，主辦單位昨表示「照常演出」，暫時未有變動。

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