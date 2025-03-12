晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《人物專訪2-1》奉俊昊一度寫不出劇本 自曝孤獨又痛苦

韓國名導奉俊昊暌違6年推出新片《米奇17號》，在台美同步拿下開片冠軍。（華納兄弟提供）韓國名導奉俊昊暌違6年推出新片《米奇17號》，在台美同步拿下開片冠軍。（華納兄弟提供）

記者許世穎／專訪

導演奉俊昊（右）大讚羅勃派汀森讓《米奇17號》的角色活了過來。（華納兄弟提供）導演奉俊昊（右）大讚羅勃派汀森讓《米奇17號》的角色活了過來。（華納兄弟提供）

韓國名導奉俊昊繼奪得奧斯卡4項大獎的《寄生上流》後暌違6年推出新片《米奇17號》，並首度與男神羅勃派汀森合作，上週在台美上映皆拿下票房冠軍。奉俊昊直說想透過新片傳達「即使在極端的逆境中，仍有機會維持人性」的訊息，更大讚派汀森讓角色活了過來，「讓我感到驚喜，也非常佩服！」

從人類列印科技 幽默反思人性

該片改編自愛德華艾希頓暢銷小說《米奇7號》，奉俊昊說當初光是看到小說簡介就立刻被吸引，開始閱讀後更完全沉浸在故事之中，「我覺得這個故事有一個非常獨特的核心概念，那就是人類列印，我也認為『人類列印』這種說法，本身就已經讓我們感受到這種生存狀態和職業本質的悲劇性。」

先前奉俊昊曾說《寄生上流》的成功帶給他非常大的壓力，甚至一度寫不出劇本，他苦笑表示，寫劇本的過程真的非常孤獨和痛苦，「這麼多年來，我一直都身兼編劇和導演，所有的劇本都是自己執筆，所以你也可以說這是我的宿命，我也會盡量孤立自己，因為當我與世隔絕的時候，通常能寫出更好的劇本。」

認證派汀森魅力 演員導演互相啟發

除了寫出讓自己滿意的劇本，奉俊昊也透露派汀森為角色帶來很多創意和想法，「米奇17號和18號兩個角色激發了他作為演員的野心，注入了細膩的層次和細節。」他形容派汀森常常會即興發揮一些有趣的台詞和演出，拍片過程兩人不僅互相啟發，也玩得相當開心。

奉俊昊也說，因為派汀森的魅力，所以大家才會對電影感興趣，「我們在這部電影中會看到他從來沒見過的一面，這種全新的面向和電影的故事與主題很自然地結合在一起，這就是這部電影最棒的部分之一！」《米奇17號》全台上映中。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中