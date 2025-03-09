松重豐樂啖20道台菜 點名許光漢再合作同尋美食

松重豐（前排中）出席首映會與觀眾互動，幾乎有問必答。（采昌提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕松重豐來台宣傳《電影版孤獨的美食家》，前晚出席VIP首映會與觀眾互動，他希望電影版能有機會在台灣拍攝，那將是很令人興奮的事情。松重豐更特別點名曾在《青春18×2 通往有你的旅程》合作過的許光漢，「如果能在台灣某個街道與他相遇，一同去尋找美食，那很令人期待呢！」

松重豐前往台中品嘗酸菜白肉鍋。（翻攝自IG）

電影剛好在白色情人節上映，被問到會推薦當天孤獨的朋友享用什麼美食時，松重豐妙答：「滷肉飯很好，份量小，很適合一個人吃，或是擔仔麵也很棒，你可以把白巧克力撒在上面喔！」幽默回覆笑翻眾人。

請繼續往下閱讀...

松重豐此趟可說是大飽口福，昨前往台中品嘗酸菜白肉鍋之外，片商更招待松重豐大啖近20道台灣料理，不但有讓松重豐好奇心大爆發的客家小炒，乾煎馬頭魚更讓他忍不住驚呼，最後壓軸的辦桌必備魷魚螺肉蒜上桌，甘甜又微辣的特殊口感，更是讓他盛讚不已，讓松重豐更有活力了。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法