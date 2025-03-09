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金哈克曼死因心臟病 妻子感染漢他病毒早逝一週

貝琪荒川（左）小金哈克曼30歲，晚年皆由她照顧他的生活起居。（達志影像）貝琪荒川（左）小金哈克曼30歲，晚年皆由她照顧他的生活起居。（達志影像）

〔記者許世穎／綜合報導〕95歲奧斯卡影帝金哈克曼於2月26日和65歲妻子貝琪荒川在新墨西哥州聖塔菲的住處被發現死亡，現場另有1隻德國牧羊犬喪命。法醫在當地時間7日宣布金哈克曼的死因為心臟病和阿茲海默症，妻子貝琪的死因則確定為漢他病毒，且疑似比他早一週離世，他生前對妻子過世可能渾然不覺。

首席法醫賈雷爾表示，金哈克曼死於心血管疾病，阿茲海默症是重要的促成因素，他的妻子貝琪可能於2月11日因感染漢他病毒去世，這是一種由鼠類傳播的潛在致命病毒。兩起死亡事件均被歸類為自然死亡，範圍包括心臟病、中風、癌症、呼吸衰竭、感染和與年齡相關的併發症。

金哈克曼（左）和妻子貝琪荒川結褵34年，卻在短短一週內相繼離世。（達志影像）金哈克曼（左）和妻子貝琪荒川結褵34年，卻在短短一週內相繼離世。（達志影像）

聖塔菲郡警長門多薩透露，貝琪曾於2月11日外出前往市場和藥局，她也有透過電子郵件與一名按摩治療師聯繫。當天下午5點15分左右，她開車駛入兩人居住的社區後，便沒有發現任何活動或聯繫紀錄。

法醫也提到，金哈克曼患有晚期阿茲海默症，並且有嚴重的心臟病和心臟病發作病史，但檢測結果顯示未感染漢他病毒。他的心律調節器在2月17日仍記錄到心臟活動，2月18日則檢測到異常心律，這是最後的紀錄，顯示他可能在當天去世，並研判他生前可能對於妻子的過世渾然不覺，甚至無法清楚他是否具有打理日常生活的能力，因為他生前最後幾天似乎沒有吃東西。

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