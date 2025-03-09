《猜猜我是誰解謎》鍾承翰愛家巨蟹男 最痛父子情

鍾承翰對父親始終有遺憾，因此自己當爸爸後，把過往想要的童年補給孩子。

（記者王文麟攝）

記者蕭方綺／專訪

鍾承翰在戲劇《火車來去》因誤解被爸爸霍正奇賞巴掌，一氣之下離家12年。戲外他也有類似經歷，爸爸是上尉退伍軍人，帶著軍事訓練下養成的強硬個性說一不二，有次誤會鍾承翰偷錢，一句辯解都不聽，直接甩了個巴掌過去，鍾承翰受訪時提到爸爸，幽幽說：「即便後來知道不是我偷錢，爸爸也拉不下臉道歉，在他心中自己不會做錯任何事。」一語道破他和爸爸之間關係。

鍾承翰嬰兒時期雙眼皮超明顯。（鍾承翰提供）鍾承翰童年時和心愛的玩偶合照。（鍾承翰提供）

★國中雙親離異當遭醉父體罰 18歲逃離原生家庭

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鍾承翰的個性符合了各種巨蟹座的特徵，愛家、敏銳觀察力以及感情豐沛，但他的原生家庭並沒有給予他需要的愛和關心。

爸媽在他讀國中時離異，他和小8歲的弟弟監護權都在爸爸手上，爸爸不允許母子再見面，用盡心思切斷他和媽媽的聯繫。但爸爸卻對他漠不關心，他指出爸爸愛喝酒，有時他睡覺睡到一半，會被發酒瘋的爸爸打醒，半夜在家門口罰站，他說：「我一直在想，為什麼要這樣對待自己的小孩？」當時鍾承翰很不能理解兩個大人為何要分開，也無法原諒他們的行為。

鍾承翰小時候曾和家人開心出遊。（鍾承翰提供）鍾承翰（中）國中就長到180公分，比前排女同學還高一個頭。（鍾承翰提供）

直到鍾承翰18歲，在阿姨和姨丈的幫忙下搬出去，租了一間小套房，獨立生活。他到處賺生活費和學費，還把弟弟從家中的泥沼拉出來，跟他一起生活，他露出欣喜微笑說：「我跟弟弟可以一起住的時候，終於感覺到壓力釋放。」後來他也找回媽媽同住，還花了很多積蓄買電視和電腦，終於找到「家」的形狀。

★遺憾父子沒有合照 難忘親子釣魚樂

而鍾承翰和爸爸之間的「和解」，是爸爸罹癌後，他打著嗎啡虛弱躺在病床，甚至漸漸認不得人時，才會問鍾承翰「最近好嗎」，鍾承翰受訪時講到此處，忍不住落下淚水；他說自己聽到爸爸的話，心中吶喊著：「為何你以前在我最需要的時候，都不問我好不好？」

鍾承翰自認大學時長得頗像職棒球員陳傑憲。（鍾承翰提供）

鍾承翰對爸爸一直有個遺憾，像是父親節時，每個人都會分享跟爸爸合照，他喪氣說：「他媽的我就是一張都沒有！連拍張照片都這麼難嗎？」但他解釋和爸爸之間仍有美好的共同回憶，就是爸爸會帶他和弟弟去池塘或是海邊釣魚，釣魚時爸爸從不罵人，讓他懷念至今，偶爾還會跟弟弟一同去釣魚，「我們不會聊天，藉此懷念老爸。」

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