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娛樂 最新消息

孫沁岳瘋動漫週邊 睡前網購險剁手

孫沁岳睡前網購，荷包經常失守。（記者王文麟攝）孫沁岳睡前網購，荷包經常失守。（記者王文麟攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕孫沁岳擔任日本網購市集一日店長，笑說經常網購，睡前也會加減看，一不小心就手滑，他表示網購幾乎都是買小東西，但一次會買非常多，「我看到喜歡的東西，會以商品為優先。」難道不用考慮價錢？他笑喊：「會看一下啦！」

孫沁岳鑽研動漫多年，購入的東西不外乎是動漫相關，被問另一半是否也要喜歡動漫？他說：「沒有考慮過這個問題，如果有共同的興趣是最好的。」回顧起與日系流行文化的深度連結，他透露第一次接觸到的漫畫是《七龍珠》，後來的零用錢都獻給了漫畫。

孫沁岳認為，漫畫對自己意義深遠，他國小五年級和媽媽一起看了《金田一少年之事件簿》第一集，結果一看就入坑，「因為那劇情對小學五年級來說，是比較沉重的。」進而影響了看待事情的角度，後來看了《灌籃高手》愛上打籃球，認為自己最像裡面的「木暮公延」，總在團體裡默默努力、低調支持大家。他的童年充滿漫畫，房間除了漫畫，還貼滿海報，也曾風靡購買明星小卡，對於此次擔任日本網購市集一日店長，他興奮說：「重現了我小時候的回憶！」

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