閃靈「大港開唱」壓軸 張震嶽「大雄丸」開趴

閃靈樂團是大港開唱最終公布的壓軸卡司。（出日音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲樂團閃靈確定加入第16屆大港開唱的演出陣容，他們邁入成團30週年，團長Doris表示：「這幾年團員都有自己的工作要忙，因此對於能回到大港演出都非常高興，光重新摸到樂器就已經很興奮，期待趕快見到大家。」主唱「Freddy」林昶佐更稱是「一期一會」，預告演出會有驚喜。

Freddy回歸南霸天預告爆點 提醒樂迷MV刷好刷滿

閃靈去年在大港開唱登台，破天荒擔任開場，卻有許多樂迷趕不上參與直呼可惜，Freddy表示：「上次因為科技合作需求，因此演出時間也跟過往不同，造成一些歌迷看不到演出，閃靈也一直銘記在心，今年確定將回歸到南霸天舞台，再次與大家共創經典現場！」

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閃靈樂團順勢預告，去年穿越多元宇宙的劇中劇只是上集，下集將在今年的舞台迎來更多爆點，提醒樂迷趕快去複習閃靈的歌曲MV，提升更多層次的參與感。

張震嶽擔任DJ，將在海上舞台「大雄丸」登台。（出日音樂提供）

第16屆大港開唱3月29、30日在高雄駁二藝術特區登場，除了閃靈樂團確定登台，每年備受期待的海上舞台「大雄丸」，也公布DJ清單，許久不見的張震嶽將與萬芳，驚喜化身DJ帶領樂迷出海開趴。

另外，去年奪下巴黎奧運單槓項目銅牌的「亞洲貓王」唐嘉鴻，也將現身音樂祭對談，分享他的「單槓人生」。

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