晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

閃靈「大港開唱」壓軸 張震嶽「大雄丸」開趴

閃靈樂團是大港開唱最終公布的壓軸卡司。（出日音樂提供）閃靈樂團是大港開唱最終公布的壓軸卡司。（出日音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲樂團閃靈確定加入第16屆大港開唱的演出陣容，他們邁入成團30週年，團長Doris表示：「這幾年團員都有自己的工作要忙，因此對於能回到大港演出都非常高興，光重新摸到樂器就已經很興奮，期待趕快見到大家。」主唱「Freddy」林昶佐更稱是「一期一會」，預告演出會有驚喜。

Freddy回歸南霸天預告爆點 提醒樂迷MV刷好刷滿

閃靈去年在大港開唱登台，破天荒擔任開場，卻有許多樂迷趕不上參與直呼可惜，Freddy表示：「上次因為科技合作需求，因此演出時間也跟過往不同，造成一些歌迷看不到演出，閃靈也一直銘記在心，今年確定將回歸到南霸天舞台，再次與大家共創經典現場！」

閃靈樂團順勢預告，去年穿越多元宇宙的劇中劇只是上集，下集將在今年的舞台迎來更多爆點，提醒樂迷趕快去複習閃靈的歌曲MV，提升更多層次的參與感。

張震嶽擔任DJ，將在海上舞台「大雄丸」登台。（出日音樂提供）張震嶽擔任DJ，將在海上舞台「大雄丸」登台。（出日音樂提供）

第16屆大港開唱3月29、30日在高雄駁二藝術特區登場，除了閃靈樂團確定登台，每年備受期待的海上舞台「大雄丸」，也公布DJ清單，許久不見的張震嶽將與萬芳，驚喜化身DJ帶領樂迷出海開趴。

另外，去年奪下巴黎奧運單槓項目銅牌的「亞洲貓王」唐嘉鴻，也將現身音樂祭對談，分享他的「單槓人生」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中