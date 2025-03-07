周予天策劃單曲主視覺 重溫高中生活

周予天新歌與美式休閒服飾品牌合作，打造校園風主視覺，感覺重返高中生活。（天立揚製片提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕周予天官宣第二首單曲《Young＆Stupid》，與美式休閒服飾品牌策略合作，他親自策劃主視覺，將置物櫃、滑板、耳機、任天堂、海報等搬進攝影棚，開心大呼：「根本和我讀書時的陳設幾乎是一模一樣，好像又回到我的高中生活！」

周予天新歌與美式休閒服飾品牌合作，打造校園風主視覺，感覺重返高中生活。（天立揚製片提供）

提到置物櫃，周予天也不禁想起得意的往事，當時他就讀的國、高中很注重體育，春天打網球、秋天跑馬拉松、冬天練籃球，運動量大再加上青春期，他把鮮奶當水喝，「一天可灌下7、8瓶。」兩個月就抽高10公分，回台灣過暑假時，來接機的媽媽差一點認不出他。

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他也因此成了校園風雲人物，西洋情人節來臨前夕，置物櫃裡居然被巧克力和禮物卡片塞滿，成為人氣王。而主視覺照片也內含彩蛋，置物櫃上出現他的童年照，只見他抱著最小的弟弟Jimmy，模樣超級可愛。

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