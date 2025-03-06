陳思瑋自閉遭霸凌 靠唱歌建立自信

陳思瑋（左）很感謝白冰冰的提攜與照顧，帶他到美國見世面。

（長興影視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰推出YouTube網路節目《誠懇逗陣》最新一集她特別專訪旗下藝人「木工歌手」陳思瑋，談起他小時候因自閉被霸凌，直到國一、國二才學會ㄅㄆㄇ和九九乘法表，靠著唱歌找回自信的過去，讓白冰冰忍不住掉眼淚。

42歲的陳思瑋從小有自閉症，因為家庭因素不停轉學，也曾住在寄宿家庭，小學就換了6所，每年都在適應新學校、新同學，不愛講話的他免不了被同學霸凌，但他就算被同學欺負也不敢跟老師說，「小學5年級時就有老師知道後去處罰欺負我的人，但我反而更害怕，擔心會被報復。」

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陳思瑋出道前的職業是木工，他當木工時常聽著廣播哼歌，從一開始被師父嫌棄，到後來師父建議他去參加歌唱比賽，還幫他報名參加張小燕主持的《我要當歌手》，讓他一戰成名，還被白冰冰相中、決定跟他簽約幫他出唱片。

陳思瑋小時候父母離婚，由爺爺奶奶帶大，去年爺爺過世對他打擊很大，導致憂鬱症發作，「那段日子我沒辦法跟人正常講話，只想躲起來，待在一個密閉空間，睡覺時整個人捲曲著自我保護，連朋友的關心訊息都不想回。」他感性地感謝白冰冰和好友明亮，因為有他們的鼓勵與關心，才讓他走出陰霾。

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