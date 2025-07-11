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GD攻蛋嗨翻台粉！預告BIGBANG登大巨蛋：你們要來喔

GD宣布BIGBANG將回歸。（資料照，翻攝自X）GD宣布BIGBANG將回歸。（資料照，翻攝自X）

〔記者廖俐惠／台北報導〕「GD」權志龍今天（11日）在台北小巨蛋演出，吸引上萬名粉絲共襄盛舉，他除了換穿「彩虹新衣」之外，還比出手指愛心啾咪、出動升降雲梯，甚至直接躺平在舞台上要大家的歡呼聲，場面十分逗趣。

GD暌違8年再度來台，以英文問候台灣粉絲：「歡迎來到我的表演，好久沒來了，終於！你們的男孩G-DRAGON回來了！」現場掀起尖叫聲，結果GD還嫌聲音不夠，要大家再大聲一點，氣氛從開場就很熱烈。不過GD當然也不會錯過講中文的機會，以「你好」向大家說好，只是GD講話聲音都黏在一起，還以為他在說「喵」，都搞不清楚他到底是在裝可愛，還是真的在認真說你好，但不管如何，粉絲聽到他說中文都超開心。

GD嗨翻小巨蛋。（資料照，翻攝自X）GD嗨翻小巨蛋。（資料照，翻攝自X）

GD接著表示，今天是第一場演出，很榮幸能夠回到台北，並大讚全場實在太美了，俏皮詢問粉絲：「我們來看看哪一天最棒？」首場粉絲當然爆發出快掀翻屋頂的尖叫聲，GD也希望粉絲的熱情能繼續保持下去；粉絲則大喊「我愛你」，GD還裝作沒聽見，用中文說：「什麼！我聽不到，我不知道？你愛我？好啦！」實在有夠俏皮。

大約有500名粉絲留在小巨蛋聽音漏。（記者廖俐惠攝）大約有500名粉絲留在小巨蛋聽音漏。（記者廖俐惠攝）

明年就是BIGBANG出道20周年，GD有感而發：「我們會聚在一起，我希望你們都來，一起慶祝、一起玩，我只是想告訴你，會有一點點性感，我們有大聲、太陽，那兩個性感的傢伙，我也會在，那就是BIGBANG！」同時他也不斷畫出大圈圈，更脫口「大…」似乎正是暗示明年世界巡演台北場將在大巨蛋舉行，讓現場粉絲熱血沸騰，全都嗨了起來。

不少粉絲沒搶到票，留在小巨蛋聽音漏。（記者廖俐惠攝）不少粉絲沒搶到票，留在小巨蛋聽音漏。（記者廖俐惠攝）

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