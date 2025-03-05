江蕙閉關選歌單 一天連唱7小時-開心與全聯送愛偏鄉發揮作用

江蕙為了《無．有》演唱會歌單，天天在家練唱精選。（寬宏藝術提供）

〔記者胡如虹／台北報導〕台語天后「二姐」江蕙最近正在閉關備戰！她為了南北20場《無．有》演唱會的歌單，曾經一天連唱7小時選歌，但因為歌迷不時寄信給主辦單位寬宏點歌，還會附上感人的小故事希望能打動二姐選唱，讓二姐在家裡開了好幾場演唱會，仍遲遲無法確定歌單。

粉絲沒搶到北高門票 敲碗唱進大巨蛋

暌違10年，江蕙今年7月起將復出高雄、台北小巨蛋開唱，已成了今年歌迷最期待的大事， 20萬張門票早已搶購一空，中籤率僅7.6%，不但打破售票系統的紀錄，還有許多買不到票的歌迷要求加場，甚至敲碗二姐應該到大巨蛋開唱。

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為了答謝歌迷的愛護，二姐過年後就開始閉關練唱，為了精選歌單更是在家裡開了幾十場演唱會，因為她唱紅的歌曲實在太多，如何滿足歌迷選出演唱會最好的歌單，便成了最艱難的任務。從初選、複選到決選，二姐天天在家裡開唱，曾經從晚上8點唱到凌晨3點，整整唱了7小時還愈唱愈有精神。

珍藏練唱曲目 可以錄好幾張精選輯

其實二姐自從罹癌治療時曾經發不出聲音，她對於能再唱歌就格外感恩和珍惜，每次在家裡唱KTV都習慣把自己的歌聲錄下來，所以她在家裡開演唱會練唱的曲目都可以錄好幾張精選輯了，可惜這些動人的歌聲目前只在二姐家中珍藏，歌迷聽不到。

正在閉關的二姐，最近最開心的事是聽北榮院長陳威明說，她跟全聯捐贈給偏鄉及離島公立醫院的30台最新型可攜式自動心肺復甦機，以及100張高單價加護型醫療電動磅秤床已發揮作用，救助了很多人，捐贈這些醫療器材比捐錢更有意義，她也希望跟全聯合作的送愛到偏鄉，能有拋磚引玉的作用。

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