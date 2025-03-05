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娛樂 最新消息

邰智源揪曹雅雯泡澡 驚爆眼疾看不到

邵大倫（左起）、曹雅雯和邰智源分享拍攝《來去恁兜洗魂舒》趣事。（記者胡舜翔攝）邵大倫（左起）、曹雅雯和邰智源分享拍攝《來去恁兜洗魂舒》趣事。（記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕邰智源、邵大倫主持公視台語台《來去恁兜洗魂舒》，昨與節目嘉賓曹雅雯一同出席媒體茶敘，聊起拍攝趣事，邰智源與曹雅雯共遊雲林西螺、還在菜頭粿工廠裡用木桶泡澡，兩人毫無偶包、直接脫衣泡澡，邰智源則搞笑強調自己閃光很嚴重，和曹雅雯泡澡時隔了一公尺之遠，看不到對方。

邰智源與曹雅雯拍攝當天遇到寒流，但兩人拿著浴桶就在菜頭粿工廠泡起澡來，邰智源說雖然鏡頭上看起來很近，但兩人實際上相距一公尺，邰智源更自曝老花眼跟閃光有點嚴重，對方在他面前一公尺就會有視覺落差，還開玩笑說：「我現在就是聽聲辨位。」不過他強調自己生活上沒有不便，現在有減少玩手機護眼。

邰智源平常注重養生，邵大倫直呼邰哥的生活是他看過「最不演藝圈的」，平常都是看中醫、早睡早起，會關心工作人員是不是喝冰的、抽菸、不睡覺等，還趁空幫大家把脈，提醒邵大倫體寒要注意飲食。

曹雅雯近年遭狂粉騷擾1年多，上月更在板橋車站被粉絲堵到，雙方發生拉扯，最後報警處理，她坦言最近除了工作之外都不太出門，提到爸媽還去團購買辣椒水，她認為還是要有保護自己的方式，現在有點束手無策的感覺。

邰智源則呼籲粉絲們要理智追星，「偶像也有自己的生活，不要去打擾，我們很感激你的喜歡，如果他是你偶像，你就應該多去幫對方設想，有些粉絲還是很溫暖的。」

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