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《夜魔俠》聚焦內心黑暗面 查理讚文森頂尖對手

查理考克斯飾演的「夜魔俠」麥特梅鐸在《夜魔俠：重生》開始質疑自己的正義初衷。（Disney+提供）查理考克斯飾演的「夜魔俠」麥特梅鐸在《夜魔俠：重生》開始質疑自己的正義初衷。（Disney+提供）

〔記者許世穎／台北-紐約連線專訪〕漫威全新影集《夜魔俠：重生》的核心主題在於內心黑暗的掙扎，剛好是「夜魔俠」麥特梅鐸與「金霸王」威爾森費斯克兩大主角共同的特質。飾演麥特的查理考克斯表示，接演這個角色多年，深覺最有趣之處是他必須面對「外在」與「真實」身分之間的切換，白天為弱勢打官司，晚上則過著打擊犯罪的雙面生活，「這讓麥特梅鐸比許多超級英雄更加獨特。」

經過多年合作，查理說已經和飾演金霸王的文森唐諾費里奧建立起合作默契，「我們處於一個獨特的狀況，因為我們已經扮演這些角色很長一段時間了，文森不僅是一位傑出的演員，也是一個擁有豐富經驗的創作者。」他說從文森身上學到很多，「和他對戲，就像與頂尖網球選手較量一樣，讓自己變得更好。」

文森則形容《夜魔俠：重生》其實是一場雙人角力，他認為某種程度上，這部影集的隱喻就像吸血鬼試圖不活在黑暗中，「他們都試圖像普通人一樣生活在陽光下，卻發現這根本不可能。」直說該影集是一場關於兩大角色是否能夠自我救贖的旅程。

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