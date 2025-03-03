晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

喵喵愛玩水 吳汶芳揪寵貓樂衝浪

吳汶芳的愛貓吳悠會陪她一起去衝浪。（理響音樂提供）吳汶芳的愛貓吳悠會陪她一起去衝浪。（理響音樂提供）

記者張釔泠／專訪

吳汶芳擁有一隻很有個性的米克斯貓，她幫愛貓命名，跟著她的姓氏，為牠取名為「吳悠」，吳悠是女生、今年5歲了，是隻喜歡玩水的貓，甚至曾經和牠一起去衝浪，自在的把沙灘當自己的巨型貓砂盆，引得路人嘖嘖稱奇。

吳悠喜歡玩水，自在下水游泳。（理響音樂提供）吳悠喜歡玩水，自在下水游泳。（理響音樂提供）

幫愛貓取名 無憂無慮要有心

吳悠是疫情期間來到吳汶芳家中的，「朋友的弟弟當兵時，在軍營裡撿到一窩小貓，剛好疫情時閒閒都待在家，就決定去把出生不到幾週的小貓帶回家。」朋友陪她去接貓咪，回程的路上討論名字，她說貓咪跟著她的姓，一定可以「無憂無慮」，「朋友說那幫牠取一個比較有心的名字，不要當心不在焉的貓，要會理主人，所以就叫『吳悠』了。」

萌寵個性獨立 愛玩鬼抓人

吳汶芳透露吳悠個性獨立，「不太會撒嬌，小時候個性很躁動，喜歡跟人類玩『鬼抓人』的遊戲，有人從牠前面走過去，牠就會偷偷跳出來抓對方的腳。」還曾經自己開吳汶芳室友的房間門，去找室友一起睡覺。

慢慢長大後，吳悠變得比較穩定，吳汶芳笑虧：「現在很現實又很有主見，例如給牠吃零食，牠就會表演坐下加握手，可是一旦被牠察覺零食吃完了，會二話不說馬上走掉。」如果不如牠的意，阻止牠抓沙發等，吳悠就會發出狗叫聲，奔跑衝撞，但同時又很膽小，怕生也怕到新的環境，會先觀察很久才變霸王。

吳悠成為家中一份子後，發生過哪些印象最深刻的事件？吳汶芳說：「因為主人我很愛去海邊，之前也看過網路上有人帶貓咪衝浪成功，便開始默默觀察吳悠，雖然牠不太喜歡洗澡，但有時候牠自己會跑去有水的臉盆玩水，就決定帶著牠去海邊試試水溫。」

吳悠第一次到那麼廣闊的地方，剛開始還不敢輕舉妄動，一直緊緊地跟在吳汶芳腳邊，不過海浪來的時候竟然還知道要跳起來，知道怎麼閃躲浪，玩累了就直接在灘上解放，吳汶芳自嘲：「跟在家一樣壞習慣，不把便便埋起來，主人我只好默默地幫牠撿起來。」路人看到吳悠玩水都頻頻驚呼，「我也覺得很意外，牠竟然能很穩定的和我一起在海邊游泳。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中