喵喵愛玩水 吳汶芳揪寵貓樂衝浪

吳汶芳的愛貓吳悠會陪她一起去衝浪。（理響音樂提供）

記者張釔泠／專訪

吳汶芳擁有一隻很有個性的米克斯貓，她幫愛貓命名，跟著她的姓氏，為牠取名為「吳悠」，吳悠是女生、今年5歲了，是隻喜歡玩水的貓，甚至曾經和牠一起去衝浪，自在的把沙灘當自己的巨型貓砂盆，引得路人嘖嘖稱奇。

吳悠喜歡玩水，自在下水游泳。（理響音樂提供）

幫愛貓取名 無憂無慮要有心

吳悠是疫情期間來到吳汶芳家中的，「朋友的弟弟當兵時，在軍營裡撿到一窩小貓，剛好疫情時閒閒都待在家，就決定去把出生不到幾週的小貓帶回家。」朋友陪她去接貓咪，回程的路上討論名字，她說貓咪跟著她的姓，一定可以「無憂無慮」，「朋友說那幫牠取一個比較有心的名字，不要當心不在焉的貓，要會理主人，所以就叫『吳悠』了。」

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萌寵個性獨立 愛玩鬼抓人

吳汶芳透露吳悠個性獨立，「不太會撒嬌，小時候個性很躁動，喜歡跟人類玩『鬼抓人』的遊戲，有人從牠前面走過去，牠就會偷偷跳出來抓對方的腳。」還曾經自己開吳汶芳室友的房間門，去找室友一起睡覺。

慢慢長大後，吳悠變得比較穩定，吳汶芳笑虧：「現在很現實又很有主見，例如給牠吃零食，牠就會表演坐下加握手，可是一旦被牠察覺零食吃完了，會二話不說馬上走掉。」如果不如牠的意，阻止牠抓沙發等，吳悠就會發出狗叫聲，奔跑衝撞，但同時又很膽小，怕生也怕到新的環境，會先觀察很久才變霸王。

吳悠成為家中一份子後，發生過哪些印象最深刻的事件？吳汶芳說：「因為主人我很愛去海邊，之前也看過網路上有人帶貓咪衝浪成功，便開始默默觀察吳悠，雖然牠不太喜歡洗澡，但有時候牠自己會跑去有水的臉盆玩水，就決定帶著牠去海邊試試水溫。」

吳悠第一次到那麼廣闊的地方，剛開始還不敢輕舉妄動，一直緊緊地跟在吳汶芳腳邊，不過海浪來的時候竟然還知道要跳起來，知道怎麼閃躲浪，玩累了就直接在灘上解放，吳汶芳自嘲：「跟在家一樣壞習慣，不把便便埋起來，主人我只好默默地幫牠撿起來。」路人看到吳悠玩水都頻頻驚呼，「我也覺得很意外，牠竟然能很穩定的和我一起在海邊游泳。」

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