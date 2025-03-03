悼念方大同》林辰唏曬MV合照憶當年 徐若瑄難忘邀約一起創作

林辰唏（右）在社群曬出2008年演出方大同《小小蟲》MV同框身影。

（翻攝自IG）

〔記者張釔泠、廖俐惠、傅茗渝／台北報導〕金曲歌王方大同離世噩耗傳出後，無數金曲再度被傳唱，曾經與他合作過的徐若瑄、林辰唏等人不捨悼念。

徐若瑄曾與方大同為《如果愛》填詞，發文哀悼心中永遠的才子。（翻攝自IG）

林辰唏2008年演出方大同《小小蟲》MV，她在社群曬出兩人同框身影，寫下「很高興認識過你，去當美麗的彩虹吧，照亮這個世界，謝謝你留下的。」

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Crush轉發Zion.T的限時動態，並附上哭泣的表情符號。（翻攝自IG）

徐若瑄曾與方大同一起創作《如果愛》，她悲傷哀悼心中永遠的才子，並說：「感謝你的邀約，我們共創了這首詞，是音樂，讓這個美好回憶能留下來。」相約日後在天上再次合唱。

許多日韓藝人也十分欣賞方大同的音樂，太陽曾翻唱過《愛愛愛》，IU則邀請他擔任演唱會嘉賓，音樂才子星野源、milet都想與他合作。

韓國歌手Crush曾透露方大同影響了他的音樂路，後來方大同找來Crush、Zion.T合唱中英韓歌曲《味道》，至今為人津津樂道。得知方大同逝世，Crush分享哭泣的表情符號，Zion.T則表示會記得方大同。

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