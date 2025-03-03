（韓流襲台）姜丹尼爾驚喜見分身 2AM搖電臀性感求婚

姜丹尼爾帥氣開唱，帶來新專輯《ACT》的新歌。（SHOW Office提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓星姜丹尼爾前天在南港開唱，化身黑馬王子，開場就帥度爆表，超過20首歌唱好唱滿，誠意十足。美聲組合2AM昨天則在台北國際會議中心演出，4人好歌喉讓全場歌迷聽得如癡如醉，逗趣互動更是笑翻眾人。

姜丹尼爾發現台下粉絲打扮成他的模樣，特別與他握手致謝。（翻攝自IG、讀者提供）

姜丹尼爾雖然不久前才來台跨年，不過距離上次專場演出已經兩年，他以中文「對不起」向大家說聲久等了，他一連帶來《Touchin’》、《Color》等好歌，表演到一半還發現觀眾席上坐著自己的「分身」，笑說：「我剛看到自己了。」原來是有粉絲精心Cosplay成姜丹尼爾的模樣，讓他超級開心，開心與對方握手表達感謝。

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2AM成員珍雲（左起）、趙權、昶旻、瑟雍在台獻唱，4人美聲搭配讓全場如癡如醉。（D-SHOW提供）

2AM的成員趙權、珍雲、昶旻及瑟雍昨齊聚一堂，深情獻唱多首夯曲，在演唱《Propose》之前，成員當場上演「求婚戲碼」，昶旻驚喜獻唱《小幸運》獲得滿堂彩，笑說：「看吧，就說歌手把歌唱好就好了！」趙權則是被抽到「性感求婚」，被成員虧說：「就是你的專長。」果然他抖起電臀求婚，瞬間掀起尖叫聲。

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