《星友追思發文惹鼻酸》A-Lin社群PO心碎圖案 蕭敬騰不捨喊「兄弟辛苦了」

王力宏（右）讚方大同是他合作過最有天賦的藝術家。（賦音樂提供）

〔記者陽昕翰、陳慧玲／台北報導〕音樂才子方大同生前人緣極佳，昨天過世消息曝光，許多大咖藝人都難過悼念，林俊傑崩潰表示「無法接受」，曾與他合作的王力宏表示，方大同是他認識最有天賦、最獨特的藝術家。

林俊傑（右）無法接受方大同離世的消息。（本報資料照）

林俊傑透露，前陣子有跟方大同聯繫，「我說我正在巡迴演唱會，你跟我說你很好，有在準備接下來的工作，怎麼就突然走了呢？真的不願意相信。」遺憾已來不及合作。

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蕭敬騰（右）難過發聲，哀悼好友方大同。（資料照，記者陳奕全攝）

方大同曾與蕭敬騰同門，兩人身型都很削瘦，曾有粉絲異想天開要他們合組「Paper Boy（紙片人男孩）」，昨晚蕭敬騰發聲悼念好友，「失去你，我很難受，只能一直想著，你已成了天使，我們會再見面。」對於方大同被病魔折磨也表示「兄弟，辛苦了。」

A-Lin（左）表示會永遠思念方大同。（資料照，記者胡舜翔攝）

A-Lin唱過方大同所寫的《Gentlewoman》，在社群放上全黑畫面以及心碎圖案，並表示：「很難過，謝謝你給我們這麼好的聲音，永遠思念你。」方大同當年也替王心凌打造主打歌《天使的偏執》，王心凌表示：「今天天氣如10年前初見般美好，天使已回歸天堂。願繼續追尋獨特的音樂夢。」

徐佳瑩談到：「大同兄，去了一個不再辛苦的地方吧！永遠記得這個可愛溫柔的朋友。」金鐘獎最佳女主角柯佳嬿也悼念方大同：「謝謝你的音樂陪伴我這麼多年，在人生的不同階段，都有一首你的歌。」盧廣仲也發文：「Rest in peace大同。」蕭亞軒亦以英文在IG向好友道別。才失去姊姊大S，小S也發文「R.I.P」追悼方大同。

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