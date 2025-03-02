《猜猜我是誰解謎》黃國倫精彩人生沒有不可能 告白完美老婆寇乃馨

黃國倫與寇乃馨（右）結婚多年，感性告白老婆一路陪伴。（寇乃馨提供）

記者林欣穎／專訪

黃國倫說他的人生代表歌是《沒有不可能》，回顧他的演藝事業，去過鳥巢開演唱會，還到過紐約卡內基音樂廳演唱，他笑說有時自己也會忍不住驚呼︰「怎麼可能！」但他的人生就是充滿著無數的可能與未知等著他突破。

談到演藝圈最感謝的人，他溫情告白老婆寇乃馨，「她從我上《康熙來了》的時候就開始幫助我、當我的經紀人，一路陪我到現在，我何德何能可以娶到這麼完美的老婆。」

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黃國倫（左二）發第一張專輯時，張信哲（左起）、陳文茜、 羅大佑為他站台。（黃國倫提供）

除此之外，還有幫他發行專輯《天使》的老闆「葛姐」葛福鴻，讓他有機會可以入圍金曲獎。黃國倫認為，沒做過的事情都要先嘗試再說，「人生像一部戲，給世人跟天使觀看，要好看就要曲折離奇，我的人生有很多挫折，但也有很多的感動。」

而近年他與寇乃馨轉攻直播圈，更籌備推出直屏網路劇《穿越黑夜擁抱你》，還為該劇做歌曲，他表示自己已經許願很多年，應該要做一張專輯，但還在醞釀當中。

黃國倫也分享今年預計會主持新的節目，應是類似音樂類型的Talk秀，他向粉絲們喊話敬請期待。

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